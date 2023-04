Zwolniony za spożywanie alkoholu w pracy. Według sądu nie udowodniono, że wskutek picia stał się nietrzeźwy

Wyższy Trybunał dla Murcji (TSJMU) orzekł, że elektryk, którego we wrześniu 2021 roku zwolniono z uwagi na spożywanie alkoholu w pracy, niesłusznie stracił zatrudnienie. Zgodnie z wyrokiem sądu tego hiszpańskiego regionu, firma ma przywrócić go na stanowisko lub wypłacić mu 47 tysięcy euro odprawy (równowartość około 217 tysięcy złotych), informuje Guardian.

Elektryk, którego nazwiska nie media nie podają, pracował w firmie od 27 lat. Zwolniono go we wrześniu 2021 roku ze względu na "wielokrotne i nadmierne spożywanie alkoholu w ciągu dnia w pracy, co stanowiło zagrożenia dla zdrowia jego samego i jego kolegów z pracy". Zdaniem TSJMU zwolnienie było niesłuszne, ponieważ pracodawca nie udowodnił, że wskutek picia mężczyzna stał się nietrzeźwy, a tym samym nie udowodnił, że był on niezdolny do pracy.