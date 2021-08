Hasan Rowhani, ustępujący prezydent Iranu: nie powiedzieliśmy ludziom części prawdy

Hasan Rowhani, ustępujący prezydent Iranu przyznał w niedzielę, że jego gabinet nie powiedział obywatelom "części prawdy" - poinformowała agencja AP. - Nie uznałem tego za przydatne i bałem się, że zaszkodzi jedności narodowej - argumentował. Rowhani nie wyjaśnił, co miał na myśli. AP przypomniała jednak, że za jego ośmioletnich rządów doszło do zestrzelenia ukraińskiego samolotu w pobliżu Teheranu. Iran oficjalnie twierdzi, że stało się to w rezultacie "ludzkiego błędu".