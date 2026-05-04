Hantawirus na wycieczkowcu. MSZ o Polakach na pokładzie

Nie żyje trzech pasażerów statku wycieczkowego. Potwierdzono jeden przypadek hantawirusa Źródło: MarineTraffic

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) poinformowała w niedzielę o śmierci trzech pasażerów tego statku wycieczkowego, płynącego obecnie po Oceanie Atlantyckim. Według armatora było to małżeństwo Holendrów i jedna osoba z niemieckim obywatelstwem. Przyczyny ich śmierci nie zostały jeszcze oficjalnie ustalone.

Ponadto poinformowano o pięciu podejrzeniach zakażenia hantawirusem i jednym potwierdzonym przypadku. Jeden z pasażerów, 69-letni obywatel Wielkiej Brytanii, trafił na oddział intensywnej terapii w Republice Południowej Afryki.

MV Hondius, na którym wykryto przypadek hantawirusa Źródło: Elton Monteiro/PAP/EPA

MSZ: Polacy na pokładzie czują się dobrze

Rzecznik polskiego MSZ Maciej Wewiór przekazał w poniedziałek komunikat dotyczący Polaków, którzy znajdują się na pokładzie wycieczkowca.

"Monitorujemy sytuację i jesteśmy w stałym kontakcie z odpowiednimi służbami sanitarnymi. Według aktualnych informacji wszyscy obywatele Polski na statku czują się dobrze. Nikt nie zgłaszał potrzeby wsparcia medycznego ani konsularnego" - poinformował Wewiór.

Według informacji południowoafrykańskich mediów, cytowanych przez portal telewizji Sky News, ognisko choroby miało miejsce na statku wycieczkowym MV Hondius podczas rejsu z Argentyny na Wyspy Zielonego Przylądka u wybrzeży Afryki Zachodniej.

Sky News podał, powołując się na resort zdrowia RPA, że pierwszą osobą, u której wystąpiły objawy zakażenia, w tym gorączka, bóle głowy i brzucha oraz biegunka, był 70-letni mężczyzna, który zmarł na pokładzie. Jego 69-letnia żona, która również zachorowała, zmarła następnie w szpitalu w RPA.

Co to jest hantawirus

Hantawirusy są niebezpieczne dla zdrowia i życia ludzi. Przenoszą się przez kontakt z odchodami, moczem lub śliną gryzoni. Mogą wywoływać ciężkie choroby układu oddechowego. W rzadkich przypadkach wirusy mogą być też przenoszone między ludźmi.

