Hamas potwierdza, że Mohammad Sinwar nie żyje

Hamas nie podał szczegółów dotyczących śmierci Mohammada Sinwara, ale opublikował zdjęcia przedstawiające go wraz z innymi nieżyjącymi przywódcami ugrupowania, nazywając ich "męczennikami".

W maju portal Times of Israel donosił, że ciało Sinwara odnaleziono w tunelu w pobliżu Chan Junus w Gazie, gdzie armia Izraela przeprowadziła wcześniej wymierzone w niego naloty. Izraelskie władze potwierdziły zabicie Sinwara w czerwcu. Izraelskie wojsko podało, że został znaleziony pod ziemią w pobliżu Europejskiego Szpitala w Chan Junus. Miał przebywać w podziemnym centrum dowodzenia.

Potwierdzenie śmierć Sinwara przez terrorystyczny Hamas sprawi, że jego bliski współpracownik Izz al-Din Haddad, który obecnie nadzoruje operacje w północnej Gazie, stanie na czele zbrojnego skrzydła organizacji w całej enklawie - przekazał Reuters.

Przywódca Hamasu w Gazie

Mohammad Sinwar był młodszym bratem Jahji Sinwara, przywódcy frakcji islamistycznej, który współorganizował atak na Izrael z 7 października 2023 roku i którego Izrael zabił w walce rok później. Został awansowany na najwyższe stanowisko w grupie po śmierci brata.

W lipcu ubiegłego roku Mohamed Sinwar objął dowództwo nad skrzydłem militarnym grupy terrorystycznej. Później, po tym jak starszy brat Sinwara został zabity przez wojska IDF, został on de facto przywódcą Hamasu w Strefie Gazy. Izraelscy urzędnicy opisywali młodszego Sinwara jako przeszkodę w osiągnięciu porozumienia o zawieszeniu broni.

