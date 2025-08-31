Logo strona główna
Świat

Hamas potwierdza, że Mohammad Sinwar nie żyje

Ciało Mohammada Sinwara znaleziono w tunelu
Hamas potwierdził śmierć swojego dowódcy Mohammada Sinwara
Źródło: Reuters
Hamas potwierdził w sobotę śmierć swojego dowódcy wojskowego w Strefie Gazy Mohammada Sinwara. O zabiciu mężczyzny Izrael informował kilka miesięcy temu.

Hamas nie podał szczegółów dotyczących śmierci Mohammada Sinwara, ale opublikował zdjęcia przedstawiające go wraz z innymi nieżyjącymi przywódcami ugrupowania, nazywając ich "męczennikami".

Izrael zaatakował szpital. Podali, co miało być celem
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Izrael zaatakował szpital. Podali, co miało być celem

W maju portal Times of Israel donosił, że ciało Sinwara odnaleziono w tunelu w pobliżu Chan Junus w Gazie, gdzie armia Izraela przeprowadziła wcześniej wymierzone w niego naloty. Izraelskie władze potwierdziły zabicie Sinwara w czerwcu. Izraelskie wojsko podało, że został znaleziony pod ziemią w pobliżu Europejskiego Szpitala w Chan Junus. Miał przebywać w podziemnym centrum dowodzenia.

Potwierdzenie śmierć Sinwara przez terrorystyczny Hamas sprawi, że jego bliski współpracownik Izz al-Din Haddad, który obecnie nadzoruje operacje w północnej Gazie, stanie na czele zbrojnego skrzydła organizacji w całej enklawie - przekazał Reuters.

Przywódca Hamasu w Gazie

Mohammad Sinwar był młodszym bratem Jahji Sinwara, przywódcy frakcji islamistycznej, który współorganizował atak na Izrael z 7 października 2023 roku i którego Izrael zabił w walce rok później. Został awansowany na najwyższe stanowisko w grupie po śmierci brata.

W lipcu ubiegłego roku Mohamed Sinwar objął dowództwo nad skrzydłem militarnym grupy terrorystycznej. Później, po tym jak starszy brat Sinwara został zabity przez wojska IDF, został on de facto przywódcą Hamasu w Strefie Gazy. Izraelscy urzędnicy opisywali młodszego Sinwara jako przeszkodę w osiągnięciu porozumienia o zawieszeniu broni.

Autorka/Autor: momo/kab

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Reuters

IzraelStrefa GazyHamas
