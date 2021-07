W kamizelce kuloodpornej i z ręką w temblaku. Żona zamordowanego prezydenta wróciła do kraju

Pierwsza dama Haiti Martine Moise, żona zamordowanego prezydent Jovenela Moise'a, w sobotę powróciła do ojczyzny ze Stanów Zjednoczonych - poinformował rzecznik haitańskiego rządu Israel Cantave. Po zamachu na męża, w którym została ranna, trafiła do szpitala w Miami.

Kancelaria premiera Haiti opublikowała na Twitterze nagranie z lotniska Toussaint Louverte w stolicy kraju, Port-au-Prince, na którym widać, jak ubrana w kamizelkę kuloodporną pierwsza dama z ręką w temblaku opuszcza samolot. Żona zamordowanego prezydenta, otoczona przez agentów bezpieczeństwa, została powitana przez premiera Claude'a Josepha. Jak poinformowały władze, Moise wróciła do ojczyzny, by przygotować się do pogrzebu męża.