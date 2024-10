CNN: Amerykanie będą ewakuować pracowników ambasady na Haiti

Amerykanie będą ewakuować niektórych pracowników swojej ambasady w stolicy Haiti, Port-au-Prince, z powodu rosnącej przemocy gangów - podaje CNN powołując się na swoje źródła. Ewakuowanych ma zostać do 20 osób.

CNN podało w czwartek, że ambasada USA na Haiti zamierza "w ciągu kolejnych dni" ewakuować "do 20 członków personelu dyplomatycznego" ze stolicy tego kraju, Port-au-Prince.

Decyzja ta ma być podyktowana rosnącą aktywnością gangów w bezpośrednim sąsiedztwie budynku ambasady. Ma także związek z atakiem, do którego doszło we wtorek. Tego dnia gangi 400 Mawozo i Chen Mechan podpaliły dwa pojazdy opancerzone należące do ambasady i uważa się, że ogień wzniecono celowo - podało stacji inne źródło. W zdarzeniu tym nikt nie ucierpiał.