Piraci zaatakowali kontenerowiec w Zatoce Gwinejskiej

W poniedziałek piraci zaatakowali kontenerowiec handlowy pod banderą Liberii na międzynarodowych wodach w Zatoce Gwinejskiej. Wzięli szóstkę zakładników - poinformował we wtorek rzecznik duńskich sił zbrojnych.

Działająca w okolicy duńska fregata, by pomóc marynarzom, wysłała w poniedziałek w kierunku kontenerowca znajdującego się w pobliżu wyspy Bioko należącej do Gwinei Równikowej śmigłowiec - opisywała agencja Reutera. Jednostka podążyła za łodzią piratów, na której pokładzie znajduje się sześciu zakładników, jednak musiała zaprzestać swojej operacji doleciawszy do Nigeryjskich wód terytorialnych - tłumaczył duński przedstawiciel. Nie wiadomo, jaka jest nazwa zaatakowanego statku, ani kto jest jego armatorem - dodano.