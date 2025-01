Odwołane zaproszenie dla gruzińskich władz. Tomasz Grodzki tłumaczy

Lewan Machaszwili, szef gruzińskiej parlamentarnej komisji do spraw integracji europejskiej, skrytykował polską stronę za odwołanie zaproszenia dla gruzińskich władz na Konferencję Komisji do Spraw Unijnych Parlamentów Unii Europejskiej (COSAC) w Warszawie. Sprawę skomentował senator Tomasz Grodzki, który był jednym z adresatów listu gruzińskiego polityka w tej sprawie.

"Podczas gdy możemy się nie zgadzać co do naszej oceny wydarzeń w Gruzji, konferencja COSAC, to ważna okazja do dialogu, a nie podziałów" - przekonywał.