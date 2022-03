Osetia Południowa chce do Rosji. "Zjednoczenie jest naszym strategicznym celem"

Władze Osetii Południowej, separatystycznego regionu Gruzji, zapowiadają, że przeprowadzą referendum w sprawie przyłączenia się do Rosji po wyborach regionalnych 10 kwietnia. Inna samozwańcza republika, Abchazja, nie zamierza tego robić. Niezależność Osetii Południowej i Abchazji została uznana przez Rosję po konflikcie zbrojnym na Kaukazie w 2008 roku.

Oświadczenie Bibiłowa pojawiło się wkrótce po doniesieniach z ukraińskiego Donbasu. O referendum w sprawie wejścia w skład Rosji wspomniały wcześniej władze samozwańczej Ługańskiej Republiki Ludowej . Nie spotkało się to jednak z "entuzjazmem" w stolicy rosyjskiej. Przewodniczący komitetu do spraw Wspólnoty Niepodległych Państw w Dumie Państwowej (izbie niższej rosyjskiego parlamentu) Leonid Kałasznikow ocenił, że inicjatywa ta jest "przedwczesna". Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow, pytany o kwestię referendum przez dziennikarzy, odpowiedział, że "wyjaśnienia należy szukać w szeregach władz ŁRL".

Po konflikcie zbrojnym na Kaukazie

Podobnie jak w rosyjskojęzycznym Donbasie we wschodniej Ukrainie, Moskwa wykorzystała uznanie separatystycznych regionów w Gruzji, a także nadanie rosyjskiego obywatelstwa tamtejszym mieszkańcom do utrzymania zbrojnej obecności na obszarze byłego Związku Radzieckiego, który postrzega jako część swojej naturalnej sfery wpływów.

Abchazja nie chce do Rosji

Abchazja nie zamierza jednak naśladować Osetyjczyków i nie chce przyłączać się do Rosji. - Rosja jest naszym partnerem strategicznym, drogim i bliskim państwem, ale my w republice (Abchazji) nie mamy zamiaru wstąpić do Federacji Rosyjskiej – powiedział w środę w rozmowie z agencją Interfax przewodniczący abchaskiego parlamentu Walery Kwarchia.