"Żadnych ludobójczych igrzysk". Aktywiści zatrzymani w Olimpii

Aktywiści przedostali się przez kordon policyjny, a następnie weszli na na teren, gdzie zapala się olimpijską pochodnię. Rozwinęli transparent z napisem "Żadnych ludobójczych igrzysk" i wezwali do bojkotu rozgrywek. Po zapaleniu pochodni przez grecką aktorkę Xanthi Georgiou, aktywiści pomachali tybetańską flagą. Zaraz potem zostali zatrzymani.

Dziennikarze rozmawiali z aktywistami przed posterunkiem. - Podczas zatrzymania usłyszeliśmy kilka słów od Thomasa Bacha (przewodniczącego Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego - red.), którym mówił o równych prawach dla wszystkich i tłumaczył, że dlatego komitet olimpijski zdecydował, że Chiny będą gospodarzem igrzysk. Ale jakie to równe prawa? - zapytała ich 27-letnia Pema Doma, szefowa związku "Uczniowie dla Wolnego Tybetu".

- To, do czego wzywamy, dotyczy całego świata, bez względu na to, czy jesteś sportowcem, politykiem czy tylko widzem - zwróciła uwagę.