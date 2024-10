Barman pomylił się robiąc drinka, pięć osób w ciężkim stanie trafiło do szpitala

Pięć osób trafiło na Krecie do szpitala po tym, jak wypili drinki omyłkowo zrobione z detergentu - informują lokalne media. Zdarzenie miało miejsce w pięciogwiazdkowym hotelu na Krecie, w sprawie wszczęte zostało śledztwo.

Do zdarzenia doszło w sobotę w pięciogwiazdkowym hotelu w turystycznym miasteczku Gouves na Krecie. Około północy spędzająca czas w hotelowym barze grupa osób poczuła się źle po wypiciu drinka. Do tego stopnia, że potrzebowali natychmiastowej pomocy medycznej. Według lokalnej "Nea Kriti" to trzech turystów z Wielkiej Brytanii i Niemiec oraz dwóch pracowników hotelowych.