Reuters: rosyjscy żołnierze tak zwanych sił pokojowych w Górskim Karabachu zginęli na skutek ostrzału

Tonący chwyta się wszystkiego, czego się da. Trochę to jest taka sytuacja, jak dzisiaj między Polską a Ukrainą - mówił prezydent Andrzej Duda, pytany po przedłużeniu embarga na ukraińskie zboże. Przekonywał, że "musimy pilnować swoich interesów". - To jest przede wszystkim nasz obowiązek i będziemy to robili skutecznie i zdecydowanie - dodał.