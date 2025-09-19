Gniew generacji Z rozpala kolejne kraje. Oto ich nowy symbol

Nepal. Protest przeciwko zakazowi mediów społecznościowych Źródło: Reuters

O lecie rewolucji pokolenia Z pisze m.in. "Washington Post". Zetki "redefiniują protesty społeczne", a ich siłą napędową są media społecznościowe. To osoby, które urodziły się między 1997 a 2012 rokiem. Używają sztucznej inteligencji, by kreować filmiki i zdjęcia piętnujące władze. Nie potrzebują doświadczonych polityków, związków zawodowych czy liderów, czyli tego, co kiedyś było fundamentem buntu ludności. Odrzucają przywódców starej daty, gdyż uważają ich za część systemu. Wolą symbole. Ostatnio zwłaszcza jeden. Kiedy w lipcu pojawił się w Dżakarcie, indonezyjskie władze nie wiedziały, co o tym myśleć. Jednak wielu młodych ludzi natychmiast zrozumiało znaczenie zębatej czaszki w słomkowym kapeluszu.