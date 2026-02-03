Logo strona główna
Świat

"Głośne eksplozje" w Ukrainie. Polska poderwała myśliwce

Nocny atak na Kijów (03.02.2026)
Ołeh Biłecki o polskich generatorach prądu dla Ukrainy
Źródło: TVN24
Kijów i Charków zostały zaatakowane przez Rosję - podały ukraińskie władze. W związku z atakami w Ukrainie Polska prewencyjnie poderwała myśliwce. Trwa także międzynarodowa mobilizacja na rzecz wsparcia ukraińskiej energetyki - ogromna pomoc płynie z Polski.

"W związku z aktywnością lotnictwa dalekiego zasięgu Federacji Rosyjskiej, wykonującego uderzenia na terytorium Ukrainy, rozpoczęło się operowanie lotnictwa wojskowego w polskiej przestrzeni powietrznej" - podało Dowództwo Operacyjne RSZ na portalu X.

"Poderwane zostały myśliwce oraz samolot wczesnego ostrzegania, a naziemne systemy obrony powietrznej oraz rozpoznania radiolokacyjnego osiągnęły stan gotowości. Działania te mają charakter prewencyjny" - poinformowało DORSZ.

Ataki w Ukrainie. "Rakiety, drony"

Świadkowie relacjonowali głośne eksplozje w Kijowie i opisywali, że miasto atakują zarówno rakiety, jak i drony.

Tymur Tkaczenko, szef miejskiej administracji wojskowej, poinformował w Telegramie, że kilka budynków mieszkalnych, placówka edukacyjna i budynek handlowy zostały uszkodzone w dzielnicach na wschód od Dniepru.

Nocny atak na Kijów (03.02.2026)
Nocny atak na Kijów (03.02.2026)
Źródło: dsns.gov.ua

Mer Kijowa Witalij Kliczko wysłał ekipy ratunkowe do dotkniętych ostrzałem części miasta.

Ihor Teriechow, mer Charkowa, drugiego co do wielkości miasta Ukrainy, poinformował, że rosyjskie rakiety i drony atakują również jego miasto w północno-wschodniej Ukrainie. Gubernator południowo-wschodniego obwodu dniepropietrowskiego przekazał, że jego region jest atakowany, a jednostki przeciwlotnicze działają także w sąsiednim obwodzie zaporoskim.

Rodzące kobiety na celowniku. Rosjanie zaatakowali szpital

Rodzące kobiety na celowniku. Rosjanie zaatakowali szpital

Dron uderzył obok autobusu. Kilkanaście osób nie żyje

Dron uderzył obok autobusu. Kilkanaście osób nie żyje

Polska wysyła pomoc dla Kijowa

W Ukrainie trzyma mróz, a rosyjskie ataki pozbawiły mieszkańców ciepła i prądu. W związku z tym pomoc niesie m.in. Polska.

"Trwa ogromna pomoc ze strony Polski. W ramach inicjatywy obywatelskiej 'Ciepło z Polski dla Kijowa' do stolicy (Ukrainy) dostarczono już dziesiątki generatorów (prądu) dla dzielnic miasta i służb komunalnych. Jednocześnie w ramach partnerstwa z Urzędem Miasta Warszawy do Kijowa przybył już czwarty samochód z generatorami" - napisał na Facebooku minister spraw zagranicznych Ukrainy Andrij Sybiha.

Szef MSZ Ukrainy zauważył, że do akcji pomocy przyłączyli się przedstawiciele polskiego biznesu. Wymienił tu jednego z przedsiębiorców z Krakowa, który w odpowiedzi na apel ukraińskiego konsulatu w tym mieście, wraz z synem zakupili generatory i wkrótce przekażą je Ukrainie.

Będzie zbiórka w kościołach na rzecz mieszkańców bombardowanej Ukrainy

Do Ukrainy wybiera się Donald Tusk

Minister Sybiha złożył też podziękowania Litwie, Estonii, Turcji i Grecji. Napisał, że oczekiwana jest pomoc ze Szwecji oraz Bułgarii. "Składam szczere podziękowania wszystkim, kto niesie pomoc: rządom, regionom, biznesowi i organizacjom charytatywnym za solidarność i konkretne działania na rzecz wsparcia Ukrainy" - oświadczył Sybiha.

OGLĄDAJ: Optymizm USA i realna szansa na rozejm w Ukrainie? Ekspert OSW: to polityczna narracja
pc

Optymizm USA i realna szansa na rozejm w Ukrainie? Ekspert OSW: to polityczna narracja

pc
Opracował Adam Styczek /lulu

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: dsns.gov.ua

UkrainaRosjaWojna w UkrainieKijów
imageTitle
Wielkie wyróżnienie dla Polaka. Widzą w nim medalistę
EUROSPORT
Elon Musk
Musk łączy swoje firmy. Rekordowa fuzja
BIZNES
Wykolejenie pociągu towarowego pod Warszawą
Wykolejenie pociągu towarowego pod Warszawą. Jest wstępna przyczyna
Polska
Żołnierze USA w Polsce
Trump: Europa musi uważać
Świat
Korek po zderzeniu na trasie S2
Zderzenie na S2. Drogowcy dozują wjazd do tunelu, tworzą się potężne korki
WARSZAWA
Awaria sieci ciepłowniczej na warszawskim Żoliborzu
Na mrozie walczą z awariami. "Nie mamy przerwy na spanie"
Ewa Wagner
imageTitle
Sensacja. Padło "polskie" Porto
EUROSPORT
Donald Trump w Gabinecie Owalnym
Trump ogłasza wielki projekt. "By nie było żadnych problemów"
BIZNES
47 min
Dzieło Banksy'ego przed Centre Point w Londynie
Prowokuje i ośmiesza. Żaden artysta nie wbił politykom tylu szpil
Kultura polityczna
Karetka pogotowia (zdjęcie ilustracyjne)
Miał to na dysku od lat. "Kiedy opadały emocje, czułem do siebie wstręt"
Olga Mildyn
Mróz, mroźna noc
Lodowata noc. Tu było blisko -30 stopni
METEO
Polska podnosi VAT na gaz w 2023 roku
Od dziś wchodzą nowe zakazy. "Przyjęte pod przykrywką"
BIZNES
imageTitle
Minionki zakazane. Olimpijczyk w opałach
EUROSPORT
imageTitle
Wyjątkowe rodzeństwo na igrzyskach
EUROSPORT
Silny mróz
Mróz zagrażający zdrowiu i życiu. Gdzie dziś będzie najzimniej
METEO
Szkoły zamykane z powodu mrozów
Szkoły zamykane z powodu mrozów. Co mogą zrobić rodzice
Ewelina Kwiatkowska
Zatrzymany Ralf G.
Akcja FBI w Polsce, zaproszenie od Zełenskiego, ułaskawienia Nawrockiego
Polska
Zima, śnieg, mróz
Tam mogą powrócić opady śniegu
METEO
imageTitle
Cristiano Ronaldo odmówił gry w meczu z troski o klub
EUROSPORT
imageTitle
"Kiepskie żarty", porządna afera. Szef FIFA przeprasza
EUROSPORT
Spacerowicze i łyżwiarze na zamarzniętej rzece Motławie w Gdańsku
"Prosi się o to, żeby doszło do tragedii". Apel o rozsądek
Polska
Noc, mróz, zimno
Mróz w Polsce. Tam już jest lodowato, a będzie jeszcze zimniej
METEO
shutterstock_2584105519
"Wampiry energetyczne". Różnica to nawet 70 procent
BIZNES
fpf
"Polityka ma swoje granice". Wicepremier o groźbach pod swoim adresem
Fakty po Faktach
Deszczowa pogoda w Hawanie na Kubie
Kraj w kryzysie, według Trumpa wkrótce upadnie. "Sprawa dotyczy fundamentalnej pomocy"
BIZNES
Pijany kierowca potrącił kobietę i dziecko w Czersku
Potrącił kobietę i dziecko. Był pijany
Trójmiasto
imageTitle
Cracovia zagrała dla Legii. Wymarzony debiut Hiszpana
EUROSPORT
Antoni Dudek
"Nie wiem, co musiałby Trump zrobić, żeby PiS go skrytykowało"
Kropka nad i
shutterstock_1233484615
USA jak Rosja? Bruksela tłumaczy
BIZNES
imageTitle
Powrót legendy. Były gracz NBA w ŁKS
EUROSPORT

