"Czerwona flaga dla ludzkości", "alarm jest ogłuszający". Najnowszy raport ONZ o zmianach klimatu

Ekstremalne fale upałów, które wcześniej nawiedzały ziemię raz na 50 lat, obecnie mogą nawracać raz na dekadę – oceniono w opublikowanym w poniedziałek raporcie Międzyrządowego Zespołu do spraw Zmian Klimatu Organizacji Narodów Zjednoczonych. Zdaniem ekspertów, z powodu globalnego ocieplenia częstsze staną się susze oraz gwałtowne ulewy.

W raporcie Międzyrządowego Zespołu do spraw Zmian Klimatu Organizacji Narodów Zjednoczonych (IPCC), który opublikowano w poniedziałek, stwierdzono, że średnia temperatur na Ziemi podniosła się o jeden stopnień Celsjusza. Zdaniem autorów ekspertyzy, skutki globalnego ocieplenia odczuwalne są już teraz. - Fale upałów w Kanadzie, pożary w Kalifornii, powodzie w Niemczech i Chinach czy susze w środkowej Brazylii pokazują bardzo wyraźnie, że ekstremalne zjawiska pogodowe zbierają obfite żniwo - powiedział Paulo Artaxo, główny autor raportu, ekspert do spraw klimatu z Uniwersytetu w Sao Paulo.

Raport "czerwoną flagą dla ludzkości"

Eksperci ocenili, że prawdopodobieństwo występowania gwałtownych ulew, które wcześniej nawiedzały ziemię raz na dekadę, jest o 1,3 razy większe. Występujące raz na 10 lat susze mogę obecnie pojawiać się co pięć lub sześć lat. Jak podano, ekstremalne fale upałów, które wcześniej odnotowywano raz na 50 lat, obecnie mogą zdarzać się raz na dekadę. W dokumencie wskazano, że obecność gazów cieplarnianych w atmosferze jest tak wysoka, że może spowodować zakłócenia klimatyczne na dekady, a nawet stulecia.

Według raportu, jeśli nie podejmie się natychmiastowych i szybkich działań na wielką skalę, to średnie temperatury na świecie wzrosną o kolejne 1,5 stopnia Celsjusza w ciągu najbliższych 20 lat.

Sekretarz generalny ONZ Antonio Guterres oświadczył, że raport jest "czerwoną flagą dla ludzkości" oraz wezwał do natychmiastowej rezygnacji z wykorzystywania energii pochodzącej z węgla oraz innych paliw kopalnych o wysokim stopniu zanieczyszczenia. - Alarm jest ogłuszający. Raport musi być sygnałem, który położy kres korzystaniu z węgla oraz innych paliw kopalnych zanim zniszczą naszą planetę - podkreślił Guterres.

Koalicja Klimatyczna: Polska musi odejść od spalania węgla

Do raportu IPCC odniosła się w poniedziałek Koalicja Klimatyczna. "Od porozumienia paryskiego, które jasno wskazało, dokąd zmierzamy i co musimy zrobić, aby zatrzymać zmianę klimatu, świat stracił kolejne 6 lat i nadal, coraz szybciej, pędzi ku katastrofie" – podkreślił rzecznik polityczny Koalicji Klimatycznej Krzysztof Jędrzejewski.

"Najnowszy raport IPCC musi ostatecznie zamknąć niechlubny rozdział w walce o klimat, w którym w przestrzeni publicznej było przyzwolenie na głosy ignorantów nauki, negujące wpływ działalności człowieka na zmianę klimatu. W świetle publikacji IPCC jest niepodważalne, że antropogeniczne emisje przyczyniają się do napędzania kryzysu klimatycznego" – powiedział cytowany w informacji prasowej prof. Zbigniew Karaczun z SGGW, ekspert Koalicji Klimatycznej.

W informacji Koalicji Klimatycznej wskazano też, że raport IPCC przewiduje, że w nadchodzących dziesięcioleciach zmiany klimatyczne będą nasilać się we wszystkich regionach. Przy globalnym ociepleniu o 1,5 st. C będą narastały fale upałów, czekają nas dłuższe ciepłe i krótsze zimne pory roku. Przy globalnym ociepleniu o 2 st. C ekstremalne temperatury częściej będą osiągać krytyczne progi tolerancji dla rolnictwa i zdrowia ludzi.