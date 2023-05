Autobus nie zmieścił się pod wiaduktem, 10 osób w szpitalu

Dziesięć osób, w tym dziecko, trafiło do szpitala po wypadku w Glasgow, w wyniku którego piętrowy autobus stracił dach przejeżdżając pod wiaduktem kolejowym. Ruch pociągów na miejscowej trasie został tymczasowo wstrzymany, służby zamknęły też kilka dróg. Policja prowadzi śledztwo w sprawie zdarzenia.

Do wypadku doszło w niedzielne popołudnie w południowej części Glasgow, największego miasta Szkocji. W wyniku zerwania dachu dziesięć osób trafiło do szpitala, ponadto ratownicy medyczni na miejscu zdarzenia opatrzyli rany pasażerów, którzy nie wymagali hospitalizacji - informuje w poniedziałek "Independent". Jak przekazało BBC, jednym z poszkodowanych, którzy trafili do szpitala, jest dziecko.