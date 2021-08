Prezydent Niemiec oddał hołd bojownikom czechosłowackiego ruchu oporu

Rozmowy o sytuacji w Afganistanie i Zielonym Ładzie

Rozmowy przywódców dotyczyły między innymi sytuacji w Afganistanie oraz Zielonego Ładu w Europie. Zeman podkreślił, że zgadzają się ze Steinmeierem co do oceny sytuacji w Afganistanie, jednak zupełnie różne stanowiska mają w sprawie zmian w energetyce. Prezydent Czech oznajmił, że "jeśli Niemcy zamykają elektrownie jądrowe i węglowe, to w przypadku, gdy zabraknie tam prądu, Czechy będą go sprzedawać po rozsądnej cenie".