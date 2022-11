Francuskie Zgromadzenie Narodowe za wpisaniem prawa do aborcji do konstytucji

Niższa izba francuskiego parlamentu opowiedziała się za wpisaniem prawa do aborcji do konstytucji. Ustawa ma na celu "ochronę i zagwarantowanie podstawowego prawa do dobrowolnego przerwania ciąży".

Zgromadzenie Narodowe, niższa izba francuskiego parlamentu, na wniosek skrajnie lewicowej Francji Nieujarzmionej (LFI) zagłosowała w czwartek za wpisaniem prawa do aborcji do francuskiej konstytucji.

Trudna droga do wpisu aborcji do konstytucji

We Francji prawo do dobrowolnego przerwania ciąży, tzw. ustawa Simone Veil obowiązuje od 1975 roku. W 2022 roku nowelizacja ustawy o aborcji wydłużyła czas jej dokonania bez zaleceń medycznych z 12. do 14. tygodnia ciąży. We Francji w 2021 roku 223 300 kobiet dokonało aborcji – wskazują oficjalne dane.