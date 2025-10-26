Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Nagrała próbę gwałtu w pociągu pod Paryżem. Zatrzymano podejrzanego

TGV, francuski pociąg dużych prędkości (zdjęcie poglądowe)
Francja. Protest "Blokujmy wszystko" w Paryżu
Źródło: Reuters
Podejrzany mężczyzna został zatrzymany po tym, jak w sieci opublikowano nagranie, które - według mediów - przedstawia próbę gwałtu na kobiecie w pociągu pod Paryżem.

Do zdarzenia doszło na początku października. Ofiarą jest 26-letnia obywatelka Brazylii, Jhordana Dias. W rozmowie z dziennikiem "Le Parisien" kobieta opowiedziała, że napastnik wsiadł do pociągu, popchnął ją i usiłował ściągnąć jej bieliznę.

Debata o bezpieczeństwie kobiet

Na pomoc ruszyła inna pasażerka, która - słysząc krzyki - wyjęła telefon i zaczęła nagrywać całą sytuację. Na nagraniu widać mężczyznę uciekającego z wagonu w momencie zatrzymania się pociągu na stacji.

Nagłośnione zdarzenie ponownie rozbudziło debatę o bezpieczeństwie kobiet we Francji. Jak podają tamtejsze media, w piątkowy wieczór policja transportowa zatrzymała podejrzanego w miejscowości Mantes-la-Jolie, na północny zachód od Paryża.

Mężczyzna nie miał przy sobie dokumentów. Oświadczył, że jest 26-letnim obywatelem Egiptu. Został osadzony w areszcie.

Według ustaleń śledczych, do ataku doszło 15 października między stacjami Choisy-le-Roi i Villeneuve-le-Roi, na południowy wschód od Paryża.

Na nagraniu widać mężczyznę w czarnym dresie i czapce z daszkiem. W tle słychać krzyki kobiety. Autorka filmu, zwracając się do napastnika, mówi: "zostań tam". Chwilę później pociąg zatrzymuje się, a mężczyzna opuszcza wagon i ucieka peronem.

Kobieta, która zarejestrowała całe zajście - przedstawiana przez media jako Marguerite - została pochwalona za odwagę. Francuskie portale wskazują, że jej reakcja mogła zapobiec poważniejszemu przestępstwu.

Jhordana Dias, nieznająca języka francuskiego, złożyła zawiadomienie na komisariacie w Choisy-le-Roi. W spisaniu zeznań pomógł jej brat, który tłumaczył jej relację.

Dzielą się doświadczeniami

Nagranie szybko obiegło media i serwisy społecznościowe. W odpowiedzi wiele kobiet zaczęło dzielić się własnymi doświadczeniami związanymi z molestowaniem w środkach transportu publicznego.

Jak poinformował "Le Parisien", po publikacji filmu jeszcze dwie kobiety zgłosiły, że padły ofiarą tego samego mężczyzny.

OGLĄDAJ: Tusk: powstanie w Polce Centrum Operacji Satelitarnych
Tusk

Tusk: powstanie w Polce Centrum Operacji Satelitarnych
NA ŻYWO

Tusk
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: mp

Źródło: BBC

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Udostępnij:
TAGI:
Francja
Czytaj także:
Kira Sukhoboichenko z nagrodą Mazowieckiego
Hejt po nominacji na Warszawiankę Roku. "Robię dużo dla Warszawy, lubię tu wracać"
Svitlana Kucherenko
53-letni mężczyzna zginął na miejscu
Motocyklista zjechał z drogi i uderzył w drzewo. Nie żyje
Szczecin
EN_01657660_1204 (1)
Kurdyjscy bojownicy opuścili Turcję
Świat
Tusk
Tusk o nowej inwestycji. "Decyzja zapadła dzisiaj"
BIZNES
Policyjne śmigłowce Bell 407-GXi dostarczyły serce i wątrobę dla pacjentów czekających na pilne operacje
Policyjne śmigłowce w akcji. Lotnicy dostarczyli organy do przeszczepu
Rzeszów
Politycy PiS chcieli wejść na konwencję KO
Politycy PiS próbowali wejść na konwencję KO. "Chcieli posłuchać mądrych osób"
Polska
Karol Nawrocki
Co dalej z reformą sądownictwa? "Prezydent przedstawi kolejne ustawy"
Polska
Zamknięte lotnisko we Wrocławiu
Lotnisko we Wrocławiu zamknięte na ponad miesiąc
BIZNES
imageTitle
Ku rozpaczy miejscowych kibiców o tytuł zagra Trump
EUROSPORT
Silny wiatr
Silny wiatr w Polsce. Alarmy dla kolejnych regionów
METEO
pap_20210217_1HC
Aktorka "nie czuje się bezpiecznie". Mówi o widzach, którzy "nie mieli skrupułów"
Trójmiasto
Pogoda na 16 dni. Wyraźna anomalia na początku listopada
Wyraźna anomalia na początku listopada
METEO
imageTitle
Wykorzystał rzut karny i od razu poprosił o zmianę
EUROSPORT
Timothy Mellon
Anonimowo przekazał ogromną darowiznę. Podano, kim jest
BIZNES
imageTitle
Chcą wykonać zakazaną ewolucję. "Uważał, że to zbyt niebezpieczne"
EUROSPORT
Burmistrz Myślenic Jarosław Szlachetka rzucał rzutkami do darta w flagę Niemiec
Burmistrz celował w planszę w barwach niemieckiej flagi. "Dalekie od dobrego smaku"
Kraków
Potrącenie dzieci w Nowym Dworze Mazowieckim
Potrącił dwie dziewczynki na przejściu dla pieszych
WARSZAWA
Luwr
Zatrzymania po grabieży w Luwrze. Prokurator "bardzo ubolewa" nad przeciekami
Świat
Park McKenna
Tragedia na jarmarku halloweenowym. Ofiara śmiertelna, są ranni
METEO
pap_20251018_2GQ (1)
Operacja przeciwko imigrantom w Chicago. Media: zatrzymano dwóch Polaków
Świat
imageTitle
Vardy z pierwszym trafieniem w Serie A. Powrót Zalewskiego
EUROSPORT
imageTitle
Wyjątkowa inauguracja Vuelta a Espana 2026. Trasa jak w F1
EUROSPORT
Śmigłowce służb nad Warszawą
Śmigłowce wojskowe i ratownicze nad Warszawą
WARSZAWA
Donald Trump
Reklama zirytowała Trumpa. Ale według mediów nie to było powodem zerwania rozmów
BIZNES
Jeleń na szkolnym podwórku w USA
Miały zaczynać się lekcje, nagle pojawił się on
METEO
imageTitle
Polski talent twardo stąpa po ziemi. "Jest trochę do poprawy"
EUROSPORT
June Lockhart
Nie żyje June Lockhart. Aktorka miała 100 lat
Kultura i styl
Caleb Landry Jones
Na planie ciągle pytał, "kim ja jestem". "Żona mówiła: człowieku, nie uczysz się tekstu"
Tomasz-Marcin Wrona
imageTitle
Odwróciła losy spotkania. Polka z tytułem w Kantonie
EUROSPORT
Dwie kolizje w Piasecznie
Spowodował dwie kolizje, on i pasażerowie uciekli
WARSZAWA

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica