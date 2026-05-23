Świat Kolejny kraj zakazuje wjazdu izraelskiemu ministrowi Oprac. Kuba Koprzywa |

Aresztowani aktywiści na nagraniu opublikowanym przez ministra Ben Gwira Źródło wideo: Reuters Źródło zdj. gł.: ABIR SULTAN/EPA

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

"Od dzisiaj Itamar Ben Gwir ma zakaz wjazdu na terytorium Francji" - przekazał Jean-Noel Barrot. Jak wyjaśnił, decyzja jest "następstwem jego niedopuszczalnych działań wobec francuskich i europejskich obywateli będących pasażerami Globalnej Flotylli Sumud".

"Wraz z moim włoskim odpowiednikiem zwracam się do Unii Europejskiej o nałożenie sankcji na Itamara Ben Gwira" - dodał. Wcześniej szef włoskiego MSZ Antonio Tajani zawnioskował o rozpoczęcie prac nad sankcjami wobec izraelskiego ministra bezpieczeństwa narodowego.

À compter de ce jour, Itamar Ben-Gvir est interdit d'accès au territoire français.



Cette décision fait suite à ses agissements inqualifiables à l'égard de citoyens français et européens passagers de la flottille Global Smud.



Nous désapprouvons la démarche de cette flottille… — Jean-Noël Barrot (@jnbarrot) May 23, 2026 Rozwiń

W czwartek szef polskiego MSWiA Marcin Kierwiński poinformował, że Ben Gwir otrzymał pięcioletni zakaz wjazdu na terytorium Polski.

Ben Gwir szydził z aktywistów

Globalna Flotylla Sumud, licząca ponad 50 statków, wyruszyła w ubiegłym tygodniu z Turcji w stronę wybrzeża Strefy Gazy. Jak deklarowali organizatorzy, jej celem było przełamanie blokady Strefy Gazy ustanowionej przez wojsko Izraela i stworzenie korytarza humanitarnego. Marynarka Izraela w ostatnich dniach przechwyciła jednostki i zatrzymała wszystkie osoby na pokładzie. Wszyscy aktywiści zostali deportowani.

W środę izraelski minister bezpieczeństwa narodowego opublikował film z zatrzymanymi aktywistami. Widać na nim, jak z nich szydzi. Pokazano tam między innymi kilkudziesięciu klęczących na ziemi aktywistów, podczas gdy Ben Gwir macha izraelską flagą i krzyczy po hebrajsku: "Witamy w Izraelu, to my tu rządzimy".

Zachowanie Ben Gwira spotkało się z krytyką ze strony dyplomatów z USA, Wielkiej Brytanii, Francji, Niemiec, Włoch, Holandii, Belgii, Turcji i wielu innych krajów, także Polski. Minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski w czwartek polecił wezwać chargé d'affaires Izraela w Warszawie, aby wyrazić oburzenie. Izraelskich ambasadorów wezwały między innymi Włochy, Wielka Brytania, Francja, Kanada, Hiszpania, Belgia i Holandia.

Także premier Benjamin Netanjahu oraz szef izraelskiej dyplomacji Gideon Saar negatywnie ocenili zachowanie Itamara Ben Gwira.

OGLĄDAJ: "Udowodnił, dlaczego nie warto wchodzić z nim w bliską współpracę polityczną" Zobacz cały materiał