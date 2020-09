"Wybieramy Francję, nie wybieramy części jej historii"

150. rocznica proklamacji Republiki Francuskiej

Z tej okazji prezydent Macron wygłosił w Panteonie krótkie przemówienie przed studentami. - Leon Gambetta był synem imigranta, naturalizowanym półkrwi Francuzem. Jednak to on wskrzesił Republikę - zaznaczył szef państwa, przypominając w ten sposób swoje przywiązanie do republikańskiego uniwersalizmu.