Prokuratura o nowej hipotezie

2,5-letni Emile Soleil zaginął 8 lipca 2023 roku, podczas wakacyjnego pobytu u dziadków w Vernet w południowej Francji. Chłopiec miał bawić się na podwórku, a rodzina miała zorientować się, że zniknął, gdy chcieli zabrać go na wycieczkę. W poszukiwania Emila zaangażowały się setki osób - profesjonalne służby ratunkowe i ochotnicy. Mimo to nie przyniosły one skutku. Na szczątki dziecka natrafiono dopiero pod koniec marca 2024 roku w pobliżu wioski. Po roku - w marcu tego roku - śledczy powrócili w to miejsce, a w ostatni wtorek zatrzymali członków rodziny Emila, przeszukano także ich dom i skonfiskowano należący do nich samochód i przyczepę.