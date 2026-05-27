Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Wojna w Iranie
25 lat TVN24
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

"Wstrząs". Kolejny opiekun usłyszał zarzuty molestowania seksualnego dzieci

|
#metooecole
We Francji rozpoczął się największy w historii kraju proces w sprawie wykorzystania seksualnego dzieci
Źródło wideo: Justyna Kazimierczak/Fakty o Świecie TVN24 BiS
Źródło zdj. gł.: Simon Wohlfahrt/AFP/East News
W Paryżu ruszył proces byłego opiekuna przedszkolnego oskarżonego między innymi o przemoc seksualną wobec kilkuletnich podopiecznych. Służby prowadzą dochodzenie w sprawie rzekomych nadużyć wobec dzieci już w blisko 130 żłobkach, przedszkolach i szkołach na terenie stolicy Francji.

David G., który stanął przed sądem we wtorek, usłyszał zarzuty molestowania seksualnego pięciorga dzieci w wieku od trzech do pięciu lat oraz molestowania seksualnego dwóch koleżanek z pracy w okresie od września 2024 roku do kwietnia 2025 roku.

Oskarżony nie przyznaje się do winy. We wtorek po południu - relacjonują lokalne media - pojawił się w wypełnionej po brzegi sali rozpraw z żółtą teczką, którą zasłaniał twarz przed fotoreporterami. Był "zaskakująco zrelaksowany" - ocenia portal France Info.

36-letni David G. w sądzie w Paryżu
36-letni David G. w sądzie w Paryżu
Źródło zdjęcia: Simon Wohlfahrt/AFP/East News

David G. przed sądem o "niezręcznych momentach"

G. spędził na ławie oskarżonych półtorej godziny. - Trzeba być psychopatą, żeby coś takiego zrobić - powiedział. Dodał, że nie jest zaniepokojony oskarżeniami, ponieważ zdarzyło mu się co najwyżej kilka "niezręcznych momentów", a to z powodu rzekomego "braku szkolenia". 36-latek wymienił trzymanie dzieci na rękach lub kolanach i używanie pieszczotliwych określeń, jak "moja kochana" czy "moje maleństwo".

Poza zarzutami o molestowanie pięciorga przedszkolaków, na 36-latku ciążą pozwy od kolejnych czterech rodzin, które twierdzą, że wykorzystywał on seksualnie ich dzieci. Prokuratura nie rozpatrzyła jednak jeszcze tych spraw - wyjaśniają media nad Sekwaną. G. grozi kara do 10 lat więzienia i grzywna w wysokości 150 tys. euro, czyli ok. 535 tys. złotych. Wyrok w jego sprawie ma zapaść 7 lipca.

G. pracował jako niezależny dziennikarz, a w przedszkolu w IX dzielnicy Paryża dorabiał do pensji, pomagając w opiece nad dziećmi. W pracy został zawieszony w kwietniu 2025 roku, jednak już kilka miesięcy wcześniej jedna z matek przekazała władzom przedszkola, że jest zaniepokojona opowieścią swojego synka, że opiekun go ściskał i całował.

Skandal w Paryżu i fala zatrzymań. "Jedna z matek zaalarmowała władze"
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Skandal w Paryżu i fala zatrzymań. "Jedna z matek zaalarmowała władze"

"Spójne zeznania" dzieci

Brytyjski "Guardian" informuje, że rodzice z całej Francji zgłaszają, że na dzieci w żłobkach i przedszkolach krzyczano, popychano je, szarpano za włosy, odmawiano im jedzenia albo zmuszano do jedzenia aż do wymiotów, miało też dochodzić do napaści seksualnych i gwałtów.

We wtorek przed sądem protestowały dziesiątki aktywistów. - Mamy nadzieję na surowy wyrok - powiedziała Anne, którą cytuje portal France24. Protestująca podkreśliła, że w podobnych sprawach wciąż zapada "mało" wyroków.

Na sali sądowej obecnych było blisko 20 rodziców. W trakcie rozprawy mówili o niepokojącym zachowaniu dzieci: skrajnych wahaniach nastroju czy zaburzeniach odżywiania. - To był wstrząs dla całej rodziny - powiedziała w sądzie jedna z matek, którą cytuje "The New York Times". - Wiemy, że już nigdy nie będzie tak, jak wcześniej - zastrzegła po tym, jak powiedziała, że jej córka ostatnio czuje się lepiej.

Lokalne media zauważają, że w tej sprawie nie ma bezpośrednich dorosłych świadków przemocy seksualnej ani niezbitych dowodów fizycznych. Oskarżenia opierają się na "spójnych zeznaniach" dzieci w wieku od trzech do pięciu lat - podkreśla portal France Info. Opisywały one m.in., że 36-letni oskarżony dotykał ich intymnych części ciała.

O relacjach innych dzieci mówił na początku tygodnia m.in. prawnik Louis Cailliez, który reprezentuje dwie paryskie rodziny. W lutym złożył doniesienia na policję w sprawie domniemanych gwałtów na dzieciach w wieku przedszkolnym, do których miało dojść w 2025 roku. - Trzylatek jednego ranka był tak zestresowany przed bramą przedszkola, że nie chciał wejść do środka. Wpadł w coś w rodzaju transu, a jego matka była we łzach - mówił prawnik, cytowany przez media. - Dyrektor musiał zmusić dziecko do wejścia do środka. W tamtej chwili ani on, ani matka chłopca nie wiedzieli, dlaczego - kontynuował.

Prawie 130 placówek pod lupą

G. był jednym z ok. 13 tys. pracowników niepedagogicznych, którzy są zatrudnieni w żłobkach, przedszkolach i szkołach podstawowych w stolicy Francji. We francuskim systemie szkolnictwa nauczyciele zatrudnieni przez resort edukacji odpowiadają za nauczanie, zaś zatrudniani przez władze miejskie opiekunowie - m.in. za nadzór podczas przerw obiadowych i zajęć pozalekcyjnych - wyjaśniają media.

Organy ścigania we Francji prowadzą dochodzenie w sprawie rzekomych nadużyć wobec dzieci już w blisko 130 żłobkach, przedszkolach i szkołach podstawowych na terenie Paryża - odnotował "NYT", pisząc we wtorek o kryzysie systemu szkolnictwa we francuskiej stolicy.

Kilka dni przed rozprawą z udziałem G. do aresztu tymczasowego trafiło dwóch innych opiekunów w wieku 52 i 44 lat. Obaj zostali oskarżeni o napaść na tle seksualnym - podała agencja AFP. Procesy w trzech innych sprawach zaplanowano na lato - informowała BBC na początku tygodnia, dodając, że procesów "prawdopodobnie będzie więcej".

"To moda" to naprawdę okropne, okrutne stwierdzenie
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

"To moda" to naprawdę okropne, okrutne stwierdzenie

Justyna Suchecka, Maria Mikołajewska
Źródło: France24, France Info, Le Figaro, The New York Times, The Guardian, tvn24.pl
ZOBACZ TAKŻE:
45 min
pc
Miało być na bogato, ale inwestorzy poszli z torbami. Królowej kryptowaluty szuka pół świata
30 min
pc
Miną lata zanim odzyska sprawność. Sołtyska zapytała tylko, czy czegoś nie zrobił psu?
TVN24+ Originals
48 min
pc
Religa torował drogę, Zembala murował cegiełki
Rozmowy TVN24+
Udostępnij:
Tagi:
dziecidzieckoFrancjaPrzemocPrzemoc seksualnaSąd
Maciej Wacławik
Maciej Wacławik
Dziennikarz tvn24.pl
Czytaj także:
"Znalazłam dziki szyb". Czy w Polsce ropy jest "w huk"?
Ropy jest "w huk", ale "po co ma być tanio". A jak jest?
Michał Istel
Kierujący uciekał przed trzema radiowozami ulicami Zgierza i Łodzi
Sceny jak z filmów w Zgierzu i Łodzi. Szaleńczy pościg
Łódź
Mateusz H. słucha mów końcowych. Na ogłoszeniu wyroku go nie było
Rzucił monetą i zabił 18-latkę. Jest wyrok
Katowice
Jarosław Kaczyński
Kaczyński komentuje decyzję prezydenta
Zaginiony Krzysztof Dymiński
Wyszedł z domu i zaginął. Rodzice od trzech lat szukają Krzysztofa Dymińskiego
WARSZAWA
policja zatrzymanie
Grupa "szybko zbudowała hierarchię". Jest nagranie z zatrzymanymi
Donald Tusk
Tusk zabrał głos. "Pójdziecie siedzieć"
Łatwogang
Łatwogang idzie o krok dalej i apeluje do rządzących. "Nie damy rady"
Zdrowie
Wjechała pod pociąg mimo STOP
Wjechała w jadący pociąg, w aucie były dzieci. Nagranie
Opole
Konkret_nie ruszać Automat kaucyjny do zwrotu butelek
"Fiskus idzie po butelki". Ministerstwo wyjaśnia
Zuzanna Karczewska
Marcin Romanowski
To tam może przebywać Romanowski. Ustalenia służb
Polska
Włodzimierz Czarzasty
"Jajko z niespodzianką" wraca do prezydenta. Czarzasty zdecydował
starsza osoba emeryt emerytka sypialnia lozko shutterstock_2280880799
Wstydliwa przypadłość? Problem może dotyczyć dwóch i pół miliona Polaków
Zdrowie
Protest naukowców przed Sejmem
"To prawdopodobnie największy protest sektora nauki w III RP"
WARSZAWA
12995532
Nie pomógł nawet papież. Ferrari zalicza spadki po premierze
BIZNES
Sekretarz zdrowia USA, Robert F. Kennedy Jr
"Typowy dzień na Florydzie". Sekretarz zdrowia opublikował nagranie
pap_20150609_0US
Jest kolejny areszt w sprawie fałszywych alarmów
Maciej Duda, Kuba Koprzywa
Polska Białoruś granica zapora mur straż graniczna 14.11.2025
12 strzałów w kierunku migrantów. Decyzja sądu w sprawie żołnierza
Lublin
Korea Starbucks Protest
Klienci tłuką kubki, podpalają logo firmy. Miliarder próbuje ratować sytuację
Zbigniew Ziobro
ENA dla Ziobry. Ruch prokuratury
syria damaszek shutterstock_2586758907
Odkryto tajny program broni chemicznej. Zatrzymano 18 osób
opera narodowa warszawa - BOKEH STOCK shutterstock_1589246212
Zamieszanie z biletami w operze. Widzowie są oburzeni
WARSZAWA
Amerykanie zachwycają się polskim kompotem
Infuencerki odkryły kompot. "Za jakiś czas trafi do Polski jako trend premium"
Polska
Nvidia
Najbogatsza firma świata zainwestuje miliardy. Tajwan na celowniku
BIZNES
Automat do zwrotu butelek i puszek
System kaucyjny zostanie rozszerzony. Ministra: to już pewne
BIZNES
kobieta kasjerka sklep shutterstock_2764373869
Dorabianie do emerytury. Od 1 czerwca nowe limity
BIZNES
Pożar w Obornikach
Pożar hali. 40 zastępów straży pożarnej w akcji
Wielkopolska
Donald Trump w Stanach Zjednoczonych
Rada Pokoju Trumpa bez funduszy. "Nie wpłynął ani jeden dolar"
BIZNES
Młoda samica delfina zwyczajnego osiedliła się u wybrzeży miasta Saint-Jean-de-Luz we Francji
Została wykluczona ze stada, szuka kontaktu z ludźmi. Eksperci są zaniepokojeni
METEO
Rafał Trzaskowski
Rafał Trzaskowski ujawnił swój majątek
WARSZAWA
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica