Prezydent we Francji. Rozmowa z Macronem w cztery oczy

Macron powitał Nawrockiego przed Pałacem Elizejskim w Paryżu

Emmanuel Macron powitał Nawrockiego przed Pałacem Elizejskim po godzinie 17. Następnie planowane są spotkanie plenarne pod przewodnictwem obu polityków, a po nim rozmowa prezydentów w cztery oczy.

Rozpoczęło się spotkanie Prezydenta RP @NawrockiKn z Prezydentem Francji @EmmanuelMacron. pic.twitter.com/KA4IRi9Rjs — Kancelaria Prezydenta RP (@prezydentpl) September 16, 2025 Rozwiń

Po godzinie 18 Nawrocki ma podsumować wizyty w Niemczech i Francji na konferencji prasowej z udziałem polskich mediów.

Wcześniej tego samego dnia Nawrocki odbył wizytę w Berlinie, gdzie rozmawiał z prezydentem tego kraju Frankiem-Walterem Steinmeierem i kanclerzem Freidrichem Merzem.

