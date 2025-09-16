Prezydent we Francji. Rozmowa z Macronem w cztery oczy

Emmanuel Macron powitał Nawrockiego przed Pałacem Elizejskim po godzinie 17. Następnie planowane są spotkanie plenarne pod przewodnictwem obu polityków, a po nim rozmowa prezydentów w cztery oczy.
Po godzinie 18 Nawrocki ma podsumować wizyty w Niemczech i Francji na konferencji prasowej z udziałem polskich mediów.
Wcześniej tego samego dnia Nawrocki odbył wizytę w Berlinie, gdzie rozmawiał z prezydentem tego kraju Frankiem-Walterem Steinmeierem i kanclerzem Freidrichem Merzem.
Autorka/Autor: sz/akw
Źródło: TVN24, PAP
Źródło zdjęcia głównego: Paweł Supernak/PAP