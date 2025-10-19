Przyjechali na skuterze, weszli przed okno. Napad na Luwr, skradziona biżuteria

O włamaniu do Luwru, do którego miało dojść w niedzielę rano podczas otwarcia, poinformowała jako pierwsza francuska ministra kultury Rachida Dati. Napisała w mediach w mediach społecznościowych, że jest na miejscu z ekipą muzealną i policją. "Trwają czynności wyjaśniające" - dodała. Jak podała, nie ma informacji o poszkodowanych.
Luwr zamknięty po włamaniu
Agencja AFP podała, że jeden lub kilku przestępców wtargnęło do muzeum.
Minister spraw wewnętrznych Francji Laurent Nunez potwierdził, że została skradziona biżuteria - cytował Reuters.
Francuskie ministerstwo spraw wewnętrznych przekazało w oświadczeniu, że wszczęto śledztwo i sporządzana jest szczegółowa lista skradzionych przedmiotów. "Poza wartością rynkową, te przedmioty są bezcennym dziedzictwem i wartością historyczną" - podkreślono.
Muzeum zostało tymczasowo zamknięte, o czym placówka poinformowała we wpisie na X:
Jak doszło do kradzieży w Luwrze i co skradziono
Jak opisują francuskie media, do rabunku doszło około godz. 9.30 w niedzielę. Sprawcy przyjechali na skuterze i przedostali się do Luwru od strony Skewany, z miejsca, w którym trwają prace budowlane. Wykorzystali zewnętrzną windę towarową, by wejść przez okna, po czym zrabowali klejnoty z witryny i uciekli.
Dziennik "Le Parisien" podał, że do rabunku doszło w Galerii Apolla. Tam eksponowane są klejnoty koronne francuskich władców. Złodzieje mieli ukraść dziewięć eksponatów z kolekcji biżuterii Napoleona i cesarzowej.
"Le Parisien" przekazał, że według jego informacji, jeden ze skradzionych przedmiotów został znaleziony przed muzeum. Dodał, że wstępne ustalenia wskazują, że jest to korona cesarzowej Eugenii, która została uszkodzona.
Francuski dziennik podał, że według źródeł w Luwrze największy diament w kolekcji Regent, ważący ponad 140 karatów, nie został skradziony. Straty nie zostały jeszcze oszacowane.
