Francja i Wielka Brytania zwiększają patrole na kanale La Manche

W związku z rekordową liczbą nielegalnych imigrantów, których schwytano w tym roku przy próbie przedostania się do Wielkiej Brytanii, rząd w Londynie od dawna nalegał na to, by francuskie władze robiły więcej w celu ich powstrzymania przed podjęciem ryzykownych przepraw. Brytyjskie władze zarzucały też Francji, że nie podejmuje żadnych konkretnych działań, by zwalczać to zjawisko.