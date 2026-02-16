Logo strona główna
Świat

Gisele Pelicot o najtrudniejszej rzeczy, jaką kiedykolwiek musiała zrobić

Gisele Pelicot GettyImages-2190416608
Gisèle Pelicot opuszcza sąd w Awinionie we Francji, 25 listopada 2024 roku
Gisele Pelicot stała się symbolem walki o prawa kobiet, gdy głośno mówiła o krzywdzie, jaką wyrządził jej mąż oraz kilkudziesięciu innych mężczyzn. W nowym wywiadzie Francuzka opowiedziała o tym, co było dla niej najtrudniejsze, gdy dowiedziała się, że padła ofiarą gwałtów.

Gisele Pelicot i jej były mąż Dominique, który odsiaduje wyrok 20 lat więzienia, mają troje dorosłych dzieci. - Doskonale zdawałam sobie sprawę, że dla moich dzieci będzie to niezwykle trudne - powiedziała Pelicot w wywiadzie, który kanał BBC Two wyemitował w niedzielę. Jak zaznaczyła, wykonanie trzech telefonów do dzieci i poinformowanie o tym, jaką krzywdę wyrządził jej ich ojciec, było "najtrudniejszą rzeczą, jaką kiedykolwiek musiała zrobić".

Wywiad z Gisele Pelicot. Dzieci niszczyły rzeczy na jej oczach

- Usłyszałam krzyk mojej córki [Caroline - red.]. To był niemalże nieludzki krzyk - powiedziała Francuzka. Zapamiętała również szok starszego syna Davida oraz to, że młodszy syn, Florian, od razu zapytał, jak się czuje. - Zdali sobie sprawę, że jestem sama i że mogę zrobić coś głupiego. Dla nich to również było niczym wybuch - powiedziała Pelicot.

Dzień później cała trójka odwiedziła matkę i zniszczyła lub wyrzuciła rzeczy należące do rodziny - od mebli po albumy ze zdjęciami - próbując pozbyć się pamiątek związanych z ojcem. - Powiedziałam sobie, że moje życie legło w gruzach, że poza dziećmi nie mam nic - wyznała Pelicot w nowym wywiadzie. Jak dodała, sama przyglądała się niszczeniu rzeczy.

W innej części nowego wywiadu Pelicot powiedziała, że "coś w niej eksplodowało", gdy uświadomiła sobie skalę krzywdy wyrządzonej jej przez męża. - To było jak tsunami - zaznaczyła.

Paulina Borowska

Pelicot ocierała łzy, gdy podczas wywiadu prowadząca go dziennikarka pokazała jej nagrania z Francuzkami dziękującymi za to, że nie zdecydowała się na proces za zamkniętymi drzwiami. "Dziękujemy za odwagę" - mówi bohaterka jednego z nagrań. "Jesteśmy tu, aby cię wspierać! Życie jest piękne, madame!" - wyznaje inna.

- Bardzo mnie to wzrusza, bo to są twarze osób, które spotkałam w trakcie procesu. Widziałam, jak podnoszą plakaty, widziałam ich kolaże, transparenty - powiedziała Pelicot. - Były naprawdę wyjątkowe - podkreśliła.

Transparent z podziękowaniami dla Gisele Pelicot. Sąd w Awinionie, 19 grudnia 2024 r.
Transparent z podziękowaniami dla Gisele Pelicot. Sąd w Awinionie, 19 grudnia 2024 r.
Źródło: PAP/EPA/GUILLAUME HORCAJUELO

Proces, o którym usłyszał świat

W grudniu 2024 roku sąd we francuskim Awinionie uznał winnymi wszystkich 51 mężczyzn oskarżonych w sprawie odurzania i gwałtów na Gisele Pelicot. Były mąż Francuzki, Dominique Pelicot przed sądem przyznał się, że przez blisko dekadę podawał swojej ówczesnej żonie środki odurzające, by następnie gwałcić ją, a także oferować gwałty na niej innym mężczyznom.

Gisele Pelicot w zgodzie z francuskimi przepisami mogła uniknąć otwartego procesu i pozostawić swoją historię za zamkniętymi drzwiami. Zdecydowała jednak, że ​​ważne jest, aby cała Francja usłyszała o tym, co ją spotkało. Pomimo rozwodu i zmiany nazwiska podczas procesu używała nazwiska Pelicot, żeby - jak tłumaczyła - opinia publiczna zachowała je w pamięci. Podkreślała również, że to nie ona musi się wstydzić, ale oskarżeni mężczyźni. Dzięki swojej odwadze Pelicot "stała się ikoną feminizmu" - pisał portal France24.

W 2025 roku ta ikona walki o prawa zgwałconych kobiet została odznaczona Legią Honorową - najwyższym francuskim odznaczeniem.

Polska
Gisèle Pelicot w sądzie 23.10.2024
"Gwałciciel nie jest tylko kimś spotkanym na ciemnym parkingu nocą". Wstrząsające zeznania Gisèle Pelicot
Husamettin Dogan podczas rozprawy
Jako jedyny odwołał się od wyroku. Dostał wyższą karę

Opracował Maciej Wacławik/am

Źródło: BBC, tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Arnold Jerocki/Getty Images

