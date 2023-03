Chcą ograniczyć prawo rodziców do publikowania zdjęć dziecka w internecie. Projekt trafił do parlamentu

We Francji - jak wskazuje badanie przeprowadzone przez nadzorującą zachowania rodziców organizację l’Observatoire de la Parentalité et de l’Education Numérique (OPEN) - takie treści udostępnia ponad połowa osób posiadających dzieci. Jest też pewna grupa - szacowana na trzy procent spośród ankietowanych rodziców - która z publikacji zdjęć czy filmów zawierających wizerunek dziecka czerpie korzyści finansowe. Francuskie władze pracują jednak nad ustawą mającą uniemożliwić rodzicom-influencerom zarabianie na swoich pociechach.

Francja. Ustawa ma ograniczyć sharenting

Jak informuje "Le Monde", obecnie projekt w tej sprawie jest omawiany przez senat. W poniedziałek 6 marca odbyło się pierwsze czytanie. Dziennik wyjaśnia, że za ustawą stoi Bruno Studer, parlamentarzysta z partii Renaissance, założonej przez obecnego prezydenta Emmanuela Macrona. - Przeciętne 13-letnie dziecko jest widoczne na 1300 zdjęciach krążących w internecie. Są to zdjęcia, które mogą zostać wykorzystane jako dziecięca pornografia lub doprowadzić do prześladowania w środowisku szkolnym - mówił cytowany przez "Le Monde" Studer.

W forsowanym przez francuskiego parlamentarzystę projekcie jedna z proponowanych klauzul ma na celu uczynienie rodziców odpowiedzialnymi za prywatność dzieci, gdy one same nie mogą wyrazić zgody na umieszczanie swoich zdjęć w internecie. W najbardziej ekstremalnych przypadkach sędzia rodzinny może nawet odebrać rodzicowi prawo do udostępniania zdjęć dziecka, jeśli zostanie to uznane za nadmierne lub szkodliwe.