Logo strona główna
Subskrybuj
TVN24+
Na żywo
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

"Miłość jest odpowiedzią". Carla Bruni u boku skazanego Nicolasa Sarkozy'ego

Carla Bruni Nicolas Sarkozy
Nicolas Sarkozy i Carla Bruni podczas rozprawy w paryskim sądzie. Były prezydent Francji usłyszał wyrok
Źródło: Reuters
Carla Bruni, była supermodelka i piosenkarka, towarzyszyła swojemu mężowi Nicolasowi Sarkozy'emu w sądzie, gdy ten usłyszał wyrok pięciu lat więzienia w procesie dotyczącym nielegalnego finansowania kampanii wyborczej przy pomocy funduszy pochodzących z Libii. Była pierwsza dama Francji zamieściła też na Instagramie wpis.

Nicolas Sarkozy został skazany w czwartek na pięć lat więzienia. Były prezydent Francji był oskarżony o nielegalne przyjęcie milionów euro od nieżyjącego już dyktatora Libii Muammara Kaddafiego na swoją zwycięską kampanię prezydencką w 2007 roku. Sąd uznał, że Sarkozy dopuścił się zmowy, lecz nie korupcji. Oczyścił też Sarkozy'ego z zarzutu ukrywania sprzeniewierzonych środków publicznych.

"Miłość jest odpowiedzią"

Byłemu prezydentowi na czwartkowej rozprawie w paryskim sądzie towarzyszyła żona Carla Bruni, piosenkarka, była supermodelka i była pierwsza dama Francji.

Na Instagramie zamieściła swoje zdjęcie z mężem z sądowego korytarza, podpisując je: "Miłość jest odpowiedzią" i dodając hasztag "Nienawiść nie zwycięży".

Carla Bruni i Nicolas Sarkozy w gmachu paryskiego sądu
Carla Bruni i Nicolas Sarkozy w gmachu paryskiego sądu
Źródło: YOAN VALAT/EPA/PAP

"Dodała Sarkozy'emu show-biznesowego i modowego blasku"

Sarkozy poślubił Bruni - swoją trzecią żonę - po burzliwym romansie na początku swojej kadencji prezydenckiej w 2008 roku, zaledwie kilka miesięcy po głośnym rozstaniu ze swoją drugą żoną Cecilią.

Była pierwsza dama Francji z zarzutami
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Była pierwsza dama Francji z zarzutami

Sarkozy i Bruni mają córkę, która przyszła na świat w 2011 roku.

Reuters przypomina, że Sarkozy i Bruni, w czasie kiedy byli parą prezydencką, znajdowali się na świeczniku. "Urodzona we Włoszech Bruni dodała Sarkozy'emu show-biznesowego i modowego blasku" - pisze w komentarzu agencja.

Chociaż Sarkozy jest jej pierwszym mężem, Bruni określała siebie jako "poskramiaczkę mężczyzn". Miała wiele romansów z intelektualistami i gwiazdami rocka, w tym z Mickiem Jaggerem i Erikiem Claptonem, a z poprzedniego związku ma syna.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: mjz/kg

Źródło: Reuters

Źródło zdjęcia głównego: YOAN VALAT/EPA/PAP

Udostępnij:
TAGI:
FrancjaNicolas SarkozyLibia
Czytaj także:
imageTitle
Lewandowski na ratunek Barcelonie, trzeci gol w sezonie
EUROSPORT
Mahmud Abbas na Zgromadzeniu Ogólnym ONZ w Nowym Jorku
Odmówiono mu wizy, ale przemówienie wygłosił
imageTitle
O wyniku Orlen Wisły w Lidze Mistrzów zadecydowała ostatnia akcja
EUROSPORT
Franciszek Sterczewski
Sterczewski po ataku na flotyllę: mam nadzieję, że rząd stanie po naszej stronie
Polska
Siedziba firmy Bosch w niemieckim Gerlingen
Niemiecki gigant zwolni 13 tysięcy osób. "Nie ma innego wyjścia"
BIZNES
Strażacy pomagali rannemu rowerzyście (zdjęcie ilustracyjne)
Potrącony rowerzysta wpadł na dach auta
WARSZAWA
Michał Wiśniewski, burmistrz Konstancina-Jeziorny
Burmistrz Konstancina-Jeziorny wyrzucony z PO. "Chodzi o jego postępowanie"
WARSZAWA
Komar tygrysi (Aedes albopictus)
Alert przed komarami. Mogą roznosić dengę   
METEO
Zbigniew Ziobro w Sejmie
"Nie strasz, nie strasz". Echa listu Święczkowskiego w sprawie Ziobry
Polska
Ministerstwo Sprawiedliwości
Sędziowie Schab i Iwaniec z nowymi zarzutami
Polska
imageTitle
Zagłębie Lubin skuteczne w dogrywce, kompromitacja Ruchu Chorzów
EUROSPORT
Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz
Pełczyńska-Nałęcz: to jest absurdalnie ustawiony podatek
BIZNES
imageTitle
Defensywa przecieka. Druga z rzędu wyraźna porażka Industrii
EUROSPORT
Maraton Warszawski już 27 i 28 września
20 tysięcy osób weźmie udział w trzech biegach
WARSZAWA
Tankowiec opuszcza rosyjski port w Soczi. Zdjęcie poglądowe
Nowa taktyka operatorów. "Ukrywają swoje działania"
BIZNES
Szymon Hołownia
Hołownia pogodził się z utratą stanowiska? "Jest człowiekiem słowa"
Polska
Dokarmianie ptaków - karmnik
Jak dokarmiać ptaki?
METEO
imageTitle
O złocie mistrzostw świata zdecydowały dwie sekundy
EUROSPORT
Donald Trump
Trump: czas, by to się skończyło
imageTitle
Sędzia rozwścieczył snookerzystów. "Głupota"
EUROSPORT
Benjamin Netanjahu
Tak Netanjahu leciał do USA. "Nietypowa trasa"
imageTitle
Zdecydowana deklaracja USA w sprawie zawieszenia Izraela
EUROSPORT
Pijana nastolatka zaatakowała ratowników medycznych (zdjęcie ilustracyjne)
Pijana 16-latka zaatakowała ratowników. "Szarpała, kopała i uderzyła jednego z nich"
Katowice
Radosław Sikorski w rozmowie z Marcinem Wroną
"Mam nadzieję, że się nie obrazi, że ujawnię". O kim Nawrocki "ciepło się wypowiadał"
Polska
Siedziba Komisji Europejskiej (KE)
Bruksela wszczęła trzy postępowania wobec Polski
BIZNES
Ktoś przewrócił rzeźbę "Kobieta z dzieckiem"
Przez kilka miesięcy leżała w trawie. Wiadomo, gdzie trafiła rzeźba znanej artystki
WARSZAWA
Nastolatka zasłabła w autobusie. Kierowca pomógł pasażerce
Nastolatka zasłabła w autobusie. Pomógł kierowca
Trójmiasto
Przymrozek, jesień
Nocą możliwe są przymrozki
METEO
Generał Karol Molenda
Generał Molenda: 300 ataków dziennie na polską cyberprzestrzeń
Polska
imageTitle
Chwila grozy Alcaraza. "Bałem się, nie będę kłamał"
EUROSPORT

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica