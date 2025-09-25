"Miłość jest odpowiedzią". Carla Bruni u boku skazanego Nicolasa Sarkozy'ego

Nicolas Sarkozy i Carla Bruni podczas rozprawy w paryskim sądzie. Były prezydent Francji usłyszał wyrok Źródło: Reuters

Nicolas Sarkozy został skazany w czwartek na pięć lat więzienia. Były prezydent Francji był oskarżony o nielegalne przyjęcie milionów euro od nieżyjącego już dyktatora Libii Muammara Kaddafiego na swoją zwycięską kampanię prezydencką w 2007 roku. Sąd uznał, że Sarkozy dopuścił się zmowy, lecz nie korupcji. Oczyścił też Sarkozy'ego z zarzutu ukrywania sprzeniewierzonych środków publicznych.

"Miłość jest odpowiedzią"

Byłemu prezydentowi na czwartkowej rozprawie w paryskim sądzie towarzyszyła żona Carla Bruni, piosenkarka, była supermodelka i była pierwsza dama Francji.

Na Instagramie zamieściła swoje zdjęcie z mężem z sądowego korytarza, podpisując je: "Miłość jest odpowiedzią" i dodając hasztag "Nienawiść nie zwycięży".

Carla Bruni i Nicolas Sarkozy w gmachu paryskiego sądu Źródło: YOAN VALAT/EPA/PAP

"Dodała Sarkozy'emu show-biznesowego i modowego blasku"

Sarkozy poślubił Bruni - swoją trzecią żonę - po burzliwym romansie na początku swojej kadencji prezydenckiej w 2008 roku, zaledwie kilka miesięcy po głośnym rozstaniu ze swoją drugą żoną Cecilią.

Sarkozy i Bruni mają córkę, która przyszła na świat w 2011 roku.

Reuters przypomina, że Sarkozy i Bruni, w czasie kiedy byli parą prezydencką, znajdowali się na świeczniku. "Urodzona we Włoszech Bruni dodała Sarkozy'emu show-biznesowego i modowego blasku" - pisze w komentarzu agencja.

Chociaż Sarkozy jest jej pierwszym mężem, Bruni określała siebie jako "poskramiaczkę mężczyzn". Miała wiele romansów z intelektualistami i gwiazdami rocka, w tym z Mickiem Jaggerem i Erikiem Claptonem, a z poprzedniego związku ma syna.

