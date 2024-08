Donald Trump wykorzystał utwór Foo Fighters. Jest odpowiedź zespołu

Zgodnie z relacją CNN utworem, o którym mowa, jest piosenka "My Hero". Sztab Donalda Trumpa miał bezprawnie wykorzystać ją podczas piątkowego wystąpienia polityka w Phoenix w Arizonie. Zamieszczone w internecie nagrania z imprezy wskazują, że utwór został wykorzystany podczas wejścia Roberta F. Kennedy'ego Jr. Polityk - który później tego wieczora ogłosił zawieszenie swojej kampanii prezydenckiej i przekazał poparcie Trumpowi - zmierzał w stronę sceny w akompaniamencie słów "there goes my hero" (pl. oto nadchodzi mój bohater).

Foo Fighters sprzeciwiają się wykorzystywaniu ich muzyki przez Donalda Trumpa

Rozmawiając z CNN rzecznik Foo Fighters zapowiedział przekazanie wszystkich ewentualnych tantiem z tytułu nieautoryzowanego użycia utworu "My Hero" podczas wiecu Trumpa na rzecz kampanii Kamali Harris i Tima Walza. Jak zauważa CNN, nie jest to pierwszy raz, kiedy kampania byłego prezydenta USA oskarżana jest o bezprawne użycie muzyki.

Na początku sierpnia Celine Dion wydała oświadczenie, w którym skrytykowała Trumpa za "nieuprawnione" wykorzystanie piosenki "My Heart Will Go On". Słynna ballada została odtworzona na wiecu polityka w Montanie. Wokalistka prześmiewczo odniosła się też do wyboru akurat tego utworu. W opublikowanym na jej profilu wpisie zapytała: "I serio, ta piosenka?". Utwór jest bowiem najbardziej znany z filmu "Titanic" o tragicznym zatonięciu statku.