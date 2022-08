Huczna impreza premier Finlandii. Do sieci wyciekły nagrania i wywołały kontrowersje

W fińskich mediach pojawiły się nagrania, na których widać, jak premier Sanna Marin bawi się wraz ze znajomymi. Na głośnej imprezie widać też innych fińskich polityków oraz celebrytów. - Tańczyłam, śpiewałam, bawiłam się, robiłam rzeczy legalne - zapewniła szefowa fińskiego rządu. Opozycja krytykuje jednak Marin, a jeden z posłów zażądał, by poddała się testowi na obecność narkotyków.

"Robiłam rzeczy legalne"

Zapewniła, że nie brała narkotyków i nic jej nie wiadomo o tym, aby brali je inni uczestnicy imprezy. Dodała też, że to wyborcy ocenią jej zachowanie. Wybory parlamentarne odbędą się w Finlandii na wiosnę 2023 roku.

Opozycja krytykuje

Jej słowa nie przekonują fińskiej opozycji. Poseł Mikko Kärnä z Partii Centrum wezwał Marin do poddania się testowi na obecność narkotyków i opublikowania jego wyniku. Z kolei znany prezenter telewizyjny Aleksi Valavuori nazwał 36-latkę "najmniej kompetentnym premierem, jakiego kiedykolwiek miała Finlandia". "Weź swoją skórzaną kurtkę i zrezygnuj" - napisał na Twitterze.

To nie pierwszy raz, gdy Marin znajduje się w ogniu krytyki po wyjściu na imprezę ze znajomymi. W grudniu 2021 roku fińska premier wybrała się do jednego z klubów nocnych w Helsinkach. Służbowy telefon zostawiła w domu, przez co nie odczytała wiadomości o konieczności unikania kontaktów społecznych w związku z potwierdzeniem zakażenia koronawirusem u szefa fińskiego MSZ. - Postąpiłam źle. Powinnam bardziej uważnie rozważyć sytuację - tłumaczyła wówczas polityk.