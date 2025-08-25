Kraj potwierdza możliwość wysłania wojska do Ukrainy. " To nie jest drobnostka"

Premier Finlandii Petteri Orpo o Katarzynie Jagiellonce i "pierwszym widelcu" Źródło: TVN24

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

- To nie jest drobnostka wysłać fińskich żołnierzy na misje bojowe – stwierdził premier Petteri Orpo w wywiadzie dla radia Yle.

– Ze względu na szczególną pozycję Finlandii, jako kraju sąsiadującego z Rosją, decyzja o konkretnej roli kraju w budowę gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy musi zostać najpierw omówiona w parlamencie - powiedział premier.

Szef fińskiego rządu nie wykluczył, że jego kraj udzieli pomocy Ukrainie w postaci na przykład ograniczonego udziału sił powietrznych lub morskich.

Premier Finlandii Źródło: Shutterstock

Przypomniał, że Finlandia od początku wojny obronnej Ukrainy jest zaangażowana politycznie i wojskowo poprzez systematyczne dostawy pomocy zbrojeniowej oraz szkoleniowej dla ukraińskiej armii. Ponadto od lutego tego roku współtworzy tzw. koalicję chętnych, czyli państw wspierających Ukrainę, pod przywództwem Wielkiej Brytanii i Francji.

Gwarancje bezpieczeństwa dla Ukrainy i zabezpieczenie granicy "co do milimetra"

Szef fińskiego rządu wyjaśnił, że ogólne ramy gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy dotyczą przede wszystkim wzmocnienia istniejących zdolności tego kraju.

- Rosja twierdzi, że nie akceptuje zachodnich wojsk w Ukrainie. W odpowiedzi możemy powiedzieć, że nie akceptujemy rosyjskich wojsk na Ukrainie – stwierdził Orpo, odnosząc się do żądań Moskwy. Jeśli Rosja nie zaangażuje się w proces pokojowy, zaangażowanie USA w bezpieczeństwo Ukrainy również zostanie wzmocnione - uważa premier.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ: Kolejny kraj gotowy wysłać żołnierzy na Ukrainę

Z kolei zdaniem ministra obrony Anttiego Hakkanena "zachodni sojusznicy rozumieją, że Finlandia ma ponad 1300 km wspólnej granicy z Rosją i priorytetem jest jej zabezpieczenie, co do milimetra". To zostanie uwzględnione w ustalaniu gwarancji, a obecnie analizowane są różne opcje – podsumował szef fińskiego resortu obrony.

Dotychczasowa linia władz zakładała, że głównym zadaniem fińskiej armii jest obrona własnego terytorium.

OGLĄDAJ: TVN24 HD