Logo strona główna
Subskrybuj
TVN24+
Na żywo
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Brakuje opium do produkcji leków. Chcą zalegalizować uprawę maku

GettyImages-1239917135
Zbiory maku na opium
Źródło: Reuters TV
Brytyjski dziennik "Financial Times" podał, że władze Iranu, po raz pierwszy od 1979 roku, planują legalizację uprawy maku do celów medycznych. Wcześniej zakaz uprawy tej rośliny wprowadzili talibowie po przejęciu władzy w Afganistanie, czym zakłócili produkcję morfiny i innych opioidów. 

Irańscy producenci od lat wykorzystują skonfiskowane narkotyki do produkcji lekarstw. Według szacunków rządu w Teheranie, od wprowadzenia przez talibów zakazu uprawy maku w 2022 roku przemyt z Afganistanu do Iranu gwałtownie spadł: z 750 ton w 2021 roku do około 200 ton w ubiegłym roku.

Eksperci oceniają, że Iran potrzebuje rocznie 500 ton opium do produkcji leków. Ich zdaniem rozpoczęcie legalnej uprawy maku może zwiększyć eksport np. morfiny z tego państwa do innych krajów.

GettyImages-1239917135
GettyImages-1239917135
Źródło: Anadolu

Irańska Agencja ds. Żywności i Leków ostrzega, że utrzymujący się niedobór maku może zagrozić zdrowiu publicznemu. - Bez legalnej uprawy i kontrolowanego importu kraj może mieć problemy z zapewnieniem dostępu do niezbędnych leków, takich jak morfina, kodeina i petydyna - oznajmił rzecznik agencji Mohammad Haszemi w rozmowie z "FT".

Urzędnik zapewnił, że Iran uzyska zezwolenie na prowadzenie legalnej działalności od Międzynarodowego Organu Kontroli Narkotyków ONZ. Termin rozpoczęcia uprawy zależy od procedur prawnych i zezwoleń.

Iran jednym z największych konsumentów opium na świecie

ONZ uznaje Iran za jednego z największych konsumentów opium na świecie. Brytyjska gazeta poinformowała, że choć nie dysponuje aktualnymi danymi, to irańskie szacunki rządowe z 2015 roku mówiły o 4,4 mln osób, które regularnie zażywały tam narkotyki. Populacja Iranu liczy ponad 90 mln mieszkańców.

Jednocześnie w Iranie obowiązuje bardzo surowe prawo dotyczące handlu narkotykami i ich zażywania. Amnesty International poinformowała w ubiegłym roku, że "ponad połowa z 850 osób" straconych w Iranie w 2023 r. została skazana za przestępstwa dotyczące narkotyków, w "niesprawiedliwych procesach".

Gazeta przypomniała, że zakaz uprawy maku przez talibów spowodował "zupełnie odwrotny problem w sąsiednim Pakistanie, który stał się jednym z największych nielegalnych producentów opium na świecie".

Według Biura Narodów Zjednoczonych ds. Narkotyków i Przestępczości, przed wprowadzeniem zakazu w Afganistanie kilogram opium kosztował około 100 dolarów. W pierwszej połowie 2024 r. cena ta wzrosła do około 730 dolarów za kilogram.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: asty/ads

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Anadolu

Udostępnij:
TAGI:
IranAfganistanTalibowie
Czytaj także:
imageTitle
Nadludzki wysiłek. Polski chodziarz skończył na wózku
EUROSPORT
Pracownicy wydziału robót publicznych wyciągają prawie 30 metrów korzeni z rury kanalizacyjnej
Wyciągnęli 30 metrów korzeni z rury kanalizacyjnej
METEO
Polskie myśliwce
Rosja atakuje Ukrainę. Polskie wojsko poderwało myśliwce
Polska
Słońce, upał
Nadciąga skwar. Alarmy IMGW dla sześciu województw
METEO
imageTitle
Świątek dała lekcję tenisa. Przed półfinałem długo nie odpocznie
EUROSPORT
Viktor Orban
Orban idzie w ślady Trumpa. "Uznamy Antifę za organizację terrorystyczną"
Świat
Karol Nawrocki
Prezydent zdecydował w sprawie dwóch polskich żołnierzy
Polska
para kobieta mezczyzna wsparcie shutterstock_2674532757
Gdy odzywa się syndrom oszusta... Jak bliscy mogą pomóc osobie z ADHD?
Zdrowie
Konflikt w Palestynie
"Nie istnieją już żadne przeszkody". Kolejny kraj uzna niepodległość Palestyny
Świat
Śmigłowiec Black Hawk
Katastrofa śmigłowca elitarnej jednostki. Nie żyje czterech żołnierzy
Świat
Donald Trump
Żarty się skończyły. Donald Trump kontra śmiech
Michał Sznajder
USA, Kongres, Kapitol, Senat USA, Izba Reprezentantów USA, republikanie, demokraci
"Nie możemy czekać ani chwili dłużej". Ponadpartyjne porozumienie w USA
Świat
Protest przed Pałacem Prezydenckim
"Jeśli wstanie z łóżka jest luksusem, to żądam takiego luksusu". Wciąż walczą o asystencję
Polska
Prezydent USA Donald Trump
Trump chce 15 miliardów dolarów od "The New York Times". Sąd: poprawcie pozew
Świat
Myśliwce MiG-31K (zdjęcie archiwalne)
Rosyjskie prowokacje, decyzja w sprawie ratingu Polski, list z 1937 roku otwarty
TO WARTO WIEDZIEĆ
Gorąco, idzie jesień
Prawdziwie letni dzień w środku września
METEO
1 godz 5 min
Michał Dworczyk
"Sprawa Michała Dworczyka będzie miała swój finał". Nasze ustalenia
Szczyt Europy
42 min
pc
PremieraMem czy kabaret? Który polityk płacze w kinie, kto powiedział: "ty po prostu debilu"?
WITajcie w mojej bańce
Donald Trump w Gabinecie Owalnym
"Może być duży kłopot". Trump o rosyjskich myśliwcach nad Estonią
Świat
Ćwiczenia wojskowe
Dwóch polskich żołnierzy zginęło w czasie szkolenia w USA
Polska
Izraelski atak na konwój World Central Kitchen
Izrael przyznaje się do "błędów", ale unika rozliczeń
Justyna Zuber
shutterstock_2596101423
Czołowa agencja zmieniła perspektywę ratingu Polski
BIZNES
imageTitle
Polacy nie wyszli z cienia. Dramat Stocha w Predazzo
EUROSPORT
MiG-31
To oni przechwycili rosyjskie myśliwce. Pokazali zdjęcia
Świat
imageTitle
Rzut karny rozstrzygnął hit. Ekstraklasa ma nowego lidera
EUROSPORT
Manowska
"Manowska już sama wie, ona już przesądza w sprawie. To co najmniej niestosowne"
Polska
Estonia, Tallin, wybrzeże
Niebezpieczne zachowanie Rosji w Estonii. Fala reakcji
Świat
imageTitle
Dudek mistrzem Europy. Rywalom nie dał szans
EUROSPORT
Pożar w prowincji Lugo w Hiszpanii
Pożary nie odpuszczają. Ogień blisko domów
METEO
Michał Kamiński
"Wątpię w lojalność Kamińskiego". Brejza o tym, co usłyszał "od jednego z polityków"
Polska

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica