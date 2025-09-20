Brakuje opium do produkcji leków. Chcą zalegalizować uprawę maku

Zbiory maku na opium Źródło: Reuters TV

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Irańscy producenci od lat wykorzystują skonfiskowane narkotyki do produkcji lekarstw. Według szacunków rządu w Teheranie, od wprowadzenia przez talibów zakazu uprawy maku w 2022 roku przemyt z Afganistanu do Iranu gwałtownie spadł: z 750 ton w 2021 roku do około 200 ton w ubiegłym roku.

Eksperci oceniają, że Iran potrzebuje rocznie 500 ton opium do produkcji leków. Ich zdaniem rozpoczęcie legalnej uprawy maku może zwiększyć eksport np. morfiny z tego państwa do innych krajów.

GettyImages-1239917135 Źródło: Anadolu

Irańska Agencja ds. Żywności i Leków ostrzega, że utrzymujący się niedobór maku może zagrozić zdrowiu publicznemu. - Bez legalnej uprawy i kontrolowanego importu kraj może mieć problemy z zapewnieniem dostępu do niezbędnych leków, takich jak morfina, kodeina i petydyna - oznajmił rzecznik agencji Mohammad Haszemi w rozmowie z "FT".

Urzędnik zapewnił, że Iran uzyska zezwolenie na prowadzenie legalnej działalności od Międzynarodowego Organu Kontroli Narkotyków ONZ. Termin rozpoczęcia uprawy zależy od procedur prawnych i zezwoleń.

Iran jednym z największych konsumentów opium na świecie

ONZ uznaje Iran za jednego z największych konsumentów opium na świecie. Brytyjska gazeta poinformowała, że choć nie dysponuje aktualnymi danymi, to irańskie szacunki rządowe z 2015 roku mówiły o 4,4 mln osób, które regularnie zażywały tam narkotyki. Populacja Iranu liczy ponad 90 mln mieszkańców.

Jednocześnie w Iranie obowiązuje bardzo surowe prawo dotyczące handlu narkotykami i ich zażywania. Amnesty International poinformowała w ubiegłym roku, że "ponad połowa z 850 osób" straconych w Iranie w 2023 r. została skazana za przestępstwa dotyczące narkotyków, w "niesprawiedliwych procesach".

Gazeta przypomniała, że zakaz uprawy maku przez talibów spowodował "zupełnie odwrotny problem w sąsiednim Pakistanie, który stał się jednym z największych nielegalnych producentów opium na świecie".

Według Biura Narodów Zjednoczonych ds. Narkotyków i Przestępczości, przed wprowadzeniem zakazu w Afganistanie kilogram opium kosztował około 100 dolarów. W pierwszej połowie 2024 r. cena ta wzrosła do około 730 dolarów za kilogram.

OGLĄDAJ: TVN24 HD