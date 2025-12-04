Federica Mogherini rezygnuje ze stanowiska. Nowe informacje w sprawie afery

Mogherini zrezygnowała z funkcji rektorki Kolegium Europejskiego

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Była szefowa unijnej dyplomacji Federica Mogherini poinformowała w czwartek, że zrezygnowała ze stanowiska rektorki Kolegium Europejskiego. W środę Mogherini usłyszała zarzuty korupcyjne w związku z toczącym się śledztwem o oszustwa związane ze szkoleniami młodych dyplomatów, finansowanymi z kasy UE.

Mogherini poinformowała w oświadczeniu, zamieszczonym w czwartek na stronie internetowej uczelni, że podjęła decyzję o rezygnacji z funkcji szefowej Kolegium Europejskiego i dyrektorki Akademii Dyplomatycznej Unii Europejskiej. "Jestem przekonana, że społeczność Kolegium w naszych trzech kampusach będzie kontynuować drogę innowacji i dążenia do doskonałości, którą wspólnie wytyczyliśmy" - napisała Mogherini. Była szefowa unijnej dyplomacji pełniła funkcję rektorki przez pięć lat.

Federica Mogherini Źródło: JULIEN WARNAND/EPA/PAP

Włoszka dodała, że jest "dumna z osiągnięć uczelni oraz wdzięczna za zaufanie, szacunek i wsparcie, jakie okazali jej i nadal okazują studenci, wykładowcy, pracownicy i absolwenci Kolegium i Akademii". List w podobnym tonie Mogherini wysłała wcześniej również do pracowników, studentów i absolwentów Kolegium.

Mogherini: mam pełne zaufanie do wymiaru sprawiedliwości

Mogherini napisała też, że ma pełne zaufanie do wymiaru sprawiedliwości i zapowiedziała pełną współpracę ze służbami.

Była szefowa unijnej dyplomacji, która w środę usłyszała zarzuty korupcyjne, jest figurantką w śledztwie nadzorowanym przez Prokuraturę Europejską (EPPO) i dotyczącym przyznania przez UE kontraktu na szkolenie przyszłych dyplomatów w Kolegium Europejskim. Mowa o finansowanym ze środków unijnych programie Akademii Dyplomatycznej UE, w ramach którego organizowane są trwające dziewięć miesięcy szkolenia dla młodszych dyplomatów z państw członkowskich. Po przeprowadzeniu procedury przetargowej Europejska Służba Działań Zewnętrznych (ESDZ) przyznała prowadzenie programu w latach 2021-22 Kolegium Europejskiemu w Brugii.

Dochodzenie ma wykazać, czy pracownicy uczelni zostali z wyprzedzeniem poinformowani o kryteriach wyboru w ramach procedury przetargowej i mieli wystarczające powody, by sądzić, że otrzymają zlecenie na realizację projektu przed oficjalną publikacją ogłoszenia o przetargu przez ESDZ.

Poza Mogherini zarzuty dotyczące oszustwa, korupcji w zamówieniach publicznych, konfliktu interesów oraz naruszenia tajemnicy zawodowej usłyszeli także wysoki rangą urzędnik Komisji Europejskiej i były sekretarz generalny ESDZ - Stefan Sannino oraz zastępca dyrektora Kolegium Europejskiego.

We wtorek belgijska policja przeszukała budynki siedziby europejskiej służby dyplomatycznej, kampusu Kolegium Europejskiego w Brugii oraz domy podejrzanych. Cała trójka została zatrzymana, a następnie wyszła z aresztu za kaucją.

EPPO powierzyła prowadzenie dochodzenia sędziemu śledczemu w Ypres we Flandrii Zachodniej - belgijskiej prowincji, w której znajduje się Brugia.

OGLĄDAJ: TVN24 HD