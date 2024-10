"Fabryka kłamstw Putina" w Serbii, a przed Ukrainą być może "najcięższa zima"

959 dni temu rozpoczęła się rosyjska inwazja na Ukrainę. Ukraina może stanąć w obliczu najcięższej zimy od czasu rozpoczęcia pełnowymiarowej inwazji Rosji, ponieważ Moskwa nadal atakuje krytyczną infrastrukturę energetyczną tego kraju - powiedział sekretarz generalny NATO Mark Rutte. Oto co wydarzyło się w Ukrainie i wokół niej w ciągu ostatniej doby.

> Dwie osoby zginęły w rosyjskim ataku na Charków na wschodzie Ukrainy , który miał miejsce we wtorek - poinformował gubernator obwodu charkowskiego Ołeh Syniehubow. Ponad 30 osób zostało rannych. Jedna osoba zginęła w obwodzie chersońskim.

> Serbia musi "pilnie podjąć działania" w walce z dezinformacją ze strony rosyjskich mediów - powiedział rzecznik Komisji Europejskiej Peter Stano, komentując raport Reporterów bez Granic (RSF). Międzynarodowa organizacja dziennikarska zwróciła się do UE i jej członków o pociągnięcie Serbii do odpowiedzialności za to, że jest "gospodarzem" dla rosyjskiej stacji propagandowej RT, poprzednio Russia Today, którą nazwała "fabryką kłamstw Władimira Putina".