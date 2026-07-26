Świat F-16 zestrzelił drona. Kolejny incydent nad Rumunią Oprac. Kuba Koprzywa |

Rumunia zestrzeliła kolejnego drona, który wtargnął w jej przestrzeń Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: @MApNRomania/x.com

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O 10.13 rumuńskiego czasu (9.13 w Polsce) pilot rumuńskiego F-16 zestrzelił drona, który wtargnął do przestrzeni powietrznej tego kraju. Jak wyjaśniono, dron został zestrzelony nad Morzem Czarnym.

🇷🇴Our pilots have shot down a third drone that entered Romanian airspace!



This morning at 10:13 a.m., a Romanian pilot flying a Romanian Air Force F-16 fighter jet shot down a third drone that had entered the Romanian airspace.#WeAreNATO pic.twitter.com/nqRJBLojKE — MApN (@MApNRomania) July 26, 2026 Rozwiń

Kolejny dron zestrzelony przez Rumunię

To trzeci podobny incydent w ostatnich dniach. Rumuńskie F-16 zestrzeliwały drony zarówno w piątek, jak i sobotę.

Piątkowy incydent - jak przekazał Szef Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Rumunii generał Gheorghita Vlad - dotyczył Shaheda, modelu wykorzystywanego przez Rosję do ataków na Ukrainę. W sobotę natomiast rumuńskie MON podało, że dron został zestrzelony w "rejonie granicy z Ukrainą", jednak nie poinformowało, do jakiego kraju należał.

"Trwają dochodzenia w sprawie dronów zestrzelonych wczoraj i dzisiaj. Protest dyplomatyczny Rumunii, skierowany do Federacji Rosyjskiej, będzie oparty na wynikach tych dochodzeń" - poinformował w niedzielę na X prezydent Rumunii Nicușor Dan.

O nouă dronă a fost doborâtă în această dimineață, la ora 10:13, de un avion F-16 al Forțelor Aeriene Române, deasupra apelor teritoriale ale României, în zona Sulina–Chilia.



Îi felicit pe piloții români și pe echipele de la sol pentru profesionalismul, curajul și eficiența cu… — Nicușor Dan (@NicusorDanRO) July 26, 2026 Rozwiń

Prezydent stwierdził, że "dalsze naruszanie przez Federację Rosyjską" przestrzeni powietrznej, "która jest jednocześnie przestrzenią powietrzną NATO i Unii Europejskiej, jest niedopuszczalne i nie do zaakceptowania". Jak dodał, takie działania "traktujemy wspólnie z naszymi sojusznikami z najwyższą powagą".