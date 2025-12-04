Cztery kraje bojkotują Eurowizję

Wiedeń, stolica Austrii Źródło: Reuters

Izraelski nadawca publiczny KAN ogłosił w czwartek, że reprezentant tego kraju weźmie udział w konkursie organizowanym w 2026 roku w Wiedniu. Wcześniej członkowie Europejskiej Unii Nadawców (EBU) zdecydowali na posiedzeniu, że nie będą głosować nad jego udziałem - tym samym dopuszczając Izrael do konkursu.

Bezpośrednio po ogłoszeniu tej decyzji holenderski nadawca publiczny Avrotros poinformował o wycofaniu się z konkursu, który przyciąga co roku miliony widzów na całym świecie. Analogiczne decyzje podjęli nadawcy z Irlandii, Hiszpanii i Słowenii.

Irlandzki nadawca publiczny RTE oświadczył, że "udział Izraela w konkursie pozostaje nie do przyjęcia, biorąc pod uwagę przerażającą liczbę ofiar w Strefie Gazy oraz kryzys humanitarny, który wciąż zagraża życiu wielu cywilów" - podaje Reuters.

Eurowizja 2026 - kontrowersje wokół udziału Izraela

Eurowizja, która podkreśla swoją neutralność polityczną, już wcześniej spotkała się z krytyką w związku z udziałem Izraela, a Hiszpania, Irlandia, Słowenia, Islandia i Holandia groziły wycofaniem się, jeśli sytuacja się powtórzy.

Przeciwną postawę przyjęły natomiast Niemcy, które ogłosiły w październiku, że nie wezmą udziału, jeśli Izrael zostanie wykluczony.

Austria, organizator konkursu w 2026 roku, apelowała do tych krajów, aby nie bojkotowały konkursu. Minister spraw zagranicznych Beate Meinl-Reisinger stwierdziła, że ​​Eurowizja i sztuka w ogólności "nie są odpowiednimi obszarami do nakładania sankcji".

Izrael zajął drugie miejsce w ostatnim Konkursie Piosenki Eurowizji w maju, a jego reprezentantka Juwal Rafael otrzymała największą łączną liczbę głosów publiczności. Po uwzględnieniu głosów jurorów zwycięzcą została jednak Austria.

Dlaczego Izrael bierze udział w Eurowizji?

Jak czytamy na oficjalnej stronie organizatorów, "Konkurs Piosenki Eurowizji jest otwarty dla wszystkich członków Europejskiej Unii Nadawców (EBU), która zrzesza nadawców z całej Europy oraz Bliskiego Wschodu".

Pomimo tego, że Izrael nie leży geograficznie w Europie, jego nadawca publiczny KAN od 1957 roku jest członkiem EBU, co umożliwia jego reprezentantom start w Eurowizji. Po raz pierwszy Izrael wziął udział w konkursie w 1973 roku. Dotychczas wygrał go cztery razy.