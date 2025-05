Incydent podczas występu izraelskiej artystki na Eurowizji

Justyna Steczkowska na 69. Konkursie Piosenki Eurowizji Źródło: PAP/EPA/GEORGIOS KEFALAS

Podczas występu izraelskiej piosenkarki Yuval Raphael w finale Eurowizji na scenę próbowało wedrzeć się dwoje propalestyńskich protestujących. Do incydentu doszło, gdy artystka - ocalała z masakry dokonanej przez Hamas 7 października 2023 roku - wykonywała utwór "New Day Will Rise".

Jak poinformował szwajcarski nadawca SRG SSR, organizator tegorocznego Konkursu Piosenki Eurowizji, pod koniec występu izraelskiej piosenkarki dwie osoby - mężczyzna i kobieta - próbowały sforsować barierki i dostać się na scenę.

- Zostali powstrzymani. Jedna z tych osób rzuciła farbą, która trafiła członka ekipy technicznej - przekazał rzecznik stacji. - Na szczęście nikt nie ucierpiał, a zaatakowany członek obsługi czuje się dobrze. Protestujący zostali wyprowadzeni i przekazani policji - poinformował.

Występ Yuval Raphael na finale Eurowizji Źródło: PAP/EPA/GEORGIOS KEFALAS

Policja w Bazylei potwierdziła, że protestujący zostali zatrzymani. Przekazała, że oboje zostali już zwolnieni. Decyzję o ewentualnym wniesieniu zarzutów pozostawiono organizatorowi wydarzenia.

Izraelska stacja Kan relacjonowała, ze "Raphael była roztrzęsiona" zajściem, a cała delegacja musiała na 15 minut zmienić miejsce pobytu. W tym samym czasie w centrum Bazylei odbywała się duża antyizraelska demonstracja. Izraelska Rada Bezpieczeństwa Narodowego wydała ostrzeżenie dla obywateli Izraela przebywających w mieście.

Izrael zajął w konkursie drugie miejsce, zdobywając 357 punktów i plasując się za Austrią, która uzyskała 436 punktów.

Groźby pod adresem izraelskiej artystki

Izraelskie media informowały wcześniej, że Rafael i reszta izraelskiej delegacji byli zastraszani podczas imprezy otwierającej tegoroczny Konkurs Piosenki Eurowizji w szwajcarskiej Bazylei. Według doniesień artystce między innymi grożono gestem poderżnięcia gardła.

Według relacji podczas niedzielnej parady, w czasie której prezentowały się reprezentacje biorące udział w konkursie, mężczyzna ubrany w arafatkę i trzymający palestyńską flagę pluł na drużynę Izraela i wykonywał gest poderżnięcia gardła w kierunku Rafael. Wzdłuż trasy pochodu demonstrowało kilku propalestyńskich demonstrantów, krzyczących m.in. "żadnych oklasków dla ludobójstwa!".

Yuval Raphael na finale Eurowizji Źródło: PAP/EPA/GEORGIOS KEFALAS

Przeżyła atak na festiwal

Yuval Rafael, która na Eurowizji zaprezentowała utwór "New Day Will Rise", przeżyła 7 października 2023 roku atak Hamasu na festiwal muzyczny Nova na południu Izraela. Raniona odłamkami granatu uciekła do przydrożnego schronu, gdzie ukrywała się przez osiem godzin pod zwłokami. Schron nie był zamknięty i terroryści w tym czasie kilka razy przychodzili i otwierali ogień by upewnić się, że nikt nie przeżył.

W trakcie ataku na festiwal terroryści z Hamasu zabili ponad 360 osób i porwali około 40. Przeważającą większość ofiar stanowili cywile. Była to największa masakra podczas skoordynowanych ataków na Izrael, które przeprowadziły palestyńskie organizacje terrorystyczne, zabijając w sumie około 1200 osób.