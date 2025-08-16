Logo strona główna
Świat

Europejskie narady po rozmowie na Alasce. Co usłyszeli prezydent Karol Nawrocki i premier Donald Tusk

Nawrocki-Tusk-
Trump: teraz skontaktuję się z partnerami, liczę na szybkie kolejne spotkanie z Putinem
Źródło: Reuters
Biały Dom poinformował, że prezydent USA Donald Trump rozmawiał z sojusznikami z NATO, w tym z prezydentem Polski Karolem Nawrockim, a także prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim. Potem odbyła się narada europejskich przywódców. Premier Donald Tusk poinformował, że wspólnie z liderami z Europy przygotowali oświadczenie.

W piątek Trump i Putin spotkali się w Anchorage na Alasce, gdzie przeprowadzili prawie trzygodzinną rozmowę. Następnie wydali oświadczenia, podczas trwającej 12 minut konferencji prasowej, nie odpowiadając na pytania dziennikarzy.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Ten jeden moment Ukraińcy zapamiętają na długo

Ten jeden moment Ukraińcy zapamiętają na długo

Wszyscy myśleli, że już odlecieli, wtedy "wydarzyła się jeszcze jedna rzecz"

Wszyscy myśleli, że już odlecieli, wtedy "wydarzyła się jeszcze jedna rzecz"

Mimo zapewnień przywódców o konstruktywnie prowadzonej dyskusji, po zakończonym spotkaniu nie podali żadnych konkretnych uzgodnień.

Rozmowy z Zełenskim, NATO i UE

W sobotę Biały Dom poinformował, że Trump najpierw rozmawiał telefonicznie z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim, a później połączył się z liderami NATO.

Następnie Trump zadzwonił również do europejskich liderów, w tym przewodniczącej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen i prezydenta Polski Karola Nawrockiego.

Rozmowa z europejskimi liderami

Prezydent USA Donald Trump zdał raport europejskim przywódcom po piątkowym spotkaniu z rosyjskim przywódcą Władimirem Putinem - poinformowała rzeczniczka Komisji Europejskiej Arianna Podesta. Wśród nich byli prezydent Karol Nawrocki i prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.

W telekonferencji wzięli także udział: prezydent Francji Emmanuel Macron, kanclerz Niemiec Friedrich Merz, prezydent Finlandii Alexander Stubb, premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer i sekretarz generalny NATO Mark Rutte.

Stronę amerykańską reprezentowali - oprócz Trumpa - sekretarz stanu Marco Rubio i specjalny wysłannik głowy państwa Steve Witkoff.

Tusk: będzie oświadczenie

Jak podaje Komisja Europejska, po rozmowie z Trumpem odbyła się narada europejskich przywódców, w której wziął udział między innymi premier Donald Tusk. Premier napisał w mediach społecznościowych, że wspólnie z Macronem, Merzem, Starmerem i premier Włoch Giorgią Meloni wysłuchali opinii Zełenskiego i przygotowali wspólne oświadczenie.

Przydacz o rozmowie z Trumpem

Szef Biura Polityki Międzynarodowej w Kancelarii Prezydenta Marcin Przydacz poinformował na konferencji prasowej, że zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami wczesnym rankiem odbyła się rozmowa telefoniczna Trumpa z europejskimi liderami, w tym z prezydentem Karolem Nawrockim. - To była dość długa rozmowa, w której pan prezydent Trump zreferował swoje dotychczasowe ustalenia - powiedział.

Wspomniał też, jakie stanowisko w tej sprawie ma Polska. - Uznajemy, że w naszym szeroko i dobrze pojętym interesie jest to, aby wojna zakończyła się, aby wojna, którą wywołała Federacja Rosyjska, w końcu mogła zostać zakończona na maksymalnie sprawiedliwych warunkach, które są do zaakceptowania przez obie strony, czyli z jednej strony przez zaatakowaną Ukrainę, (ale) aby mówić o jakimkolwiek porozumieniu, musi go zaakceptować także strona agresora, w tym wypadku Federacja Rosyjska. W przeciwnym razie trudno będzie mówić o jakimkolwiek trwałym pokoju - zaznaczył.

"Boję się, że gdzieś w Rosji rośnie teraz mały chłopiec..."
Dowiedz się więcej:

"Boję się, że gdzieś w Rosji rośnie teraz mały chłopiec..."

- To, że te rozmowy się rozpoczęły, że jest dyskusja, my w Polsce uważamy za pewną wartość - mówił Przydacz. Dodał, że oczywiście nie ma pewności, jak potoczą one się dalej i jaki będzie ich finalny efekt.

Zaznaczył, że Polska nie tylko przygląda się rozmowom, ale bierze w nich także aktywny udział poprzez swoje bezpośrednie kontakty ze stroną amerykańską oraz ustalenia na odcinku europejskim.

Przydacz stwierdził, że to, co ważne dla prezydenta, i co wybrzmiało w tej rozmowie, to ocena polityki prowadzonej przez Putina. - Także inne głosy pojawiały się w tej rozmowie o tym, że Władimir Putin, jest człowiekiem, do którego słów należy podchodzić z daleko idącym brakiem zaufania czy ostrożnością - dodał.

"Bez Ukrainy nie sposób mówić o sprawiedliwym zakończeniu wojny"

- Pan prezydent Karol Nawrocki, mając świadomość historyczną także tego, co działo się w Europie Środkowej i Wschodniej, chociażby w ostatnim stuleciu, uważa, i to wybrzmiało bardzo wprost, że wszelkiego rodzaju ustalenia dotyczące Ukrainy muszą mieć swój wymiar w postaci udziału Ukrainy w tych rozmowach. Bez Ukrainy nie sposób jest mówić o finalnym, sprawiedliwym zakończeniu tej wojny - mówił Przydacz.

Putin "już osiągnął sukces"
Dowiedz się więcej:

Putin "już osiągnął sukces"

- Przed nami jeszcze długie rozmowy, natomiast kluczowe decyzje w tej sprawie musi podjąć i Kijów i politycy zasiadający na Kremlu, bo to Kreml musi się wycofać z agresywnej polityki neoimperialnej - powiedział Przydacz. Stwierdził także, że "w interesie Polski jest to, aby Kreml zaprzestał agresywnych działań także na innych kierunkach - poprzez działania hybrydowe, których jesteśmy świadkami".

Według niego, "to że atakowane są miasta, jednostki ukraińskie, również wpływa bardzo destrukcyjnie na sytuację Polski, więc w tym sensie Polska jest i musi być aktywna w tych rozmowach dyplomatycznych, ale finalne decyzje będą podejmowali ci, których bezpośrednio dotyczą te ustalenia".

Przydacz przekazał też, że w tej sprawie Nawrocki był w kontakcie z rządem.

"Między carem a magnatem". Media bezlitosne dla Trumpa
Dowiedz się więcej:

"Między carem a magnatem". Media bezlitosne dla Trumpa

Autorka/Autor: mart/kab

Źródło: TVN24, Reuters, PAP

Źródło zdjęcia głównego: KPRP/KPRM

