Gotowi, by "podjąć kroki w celu obrony". Oświadczenie Francji, Wielkiej Brytanii i Niemiec

Przywódcy Wielkiej Brytanii, Francji i Niemiec podkreślili w niedzielnym oświadczeniu, że są "skonsternowani atakami rakietowymi na oślep i dysproporcjonalnymi Iranu przeciwko państwom regionu".
"Podejmiemy kroki w celu ochrony naszych interesów i interesów naszych sojuszników w regionie, potencjalnie wystrzeliwując rakiety i drony w kierunku ich źródła" - oświadczyli przywódcy tzw. E-3 w swoim komunikacie.
"Uzgodniliśmy, że będziemy współpracować w tej sprawie ze Stanami Zjednoczonymi i sojusznikami w regionie" - dodano.
Ataki Iranu na Bliskim Wschodzie
W wyniku prowadzonych od soboty ataków USA i Izraela na Iran zginął najwyższy przywódca kraju, ajatollah Ali Chamenei. W odwecie Iran rozpoczął naloty na cele w Zatoce Perskiej, od Zjednoczonych Emiratów Arabskich po Bahrajn, uszkadzając budynki, zakłócając funkcjonowanie lotnisk i dostawy ropy naftowej. Przeprowadził też uderzenia na cele w Izraelu.
