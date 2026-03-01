Logo strona główna
Świat

Gotowi, by "podjąć kroki w celu obrony". Oświadczenie Francji, Wielkiej Brytanii i Niemiec

Atak izraelsko-amerykański w Iranie, Teheran
Skutki nalotów na siedzibę irańskiego przywódcy w Teheranie - wideo bez dźwięku
Źródło: Reuters/Vantor
Przywódcy Wielkiej Brytanii, Francji i Niemiec oświadczyli w niedzielę, że są gotowi podjąć kroki w celu ochrony swoich interesów w regionie Bliskiego Wschodu po "masowych i nieproporcjonalnych" atakach rakietowych ze strony Iranu.

Przywódcy Wielkiej Brytanii, Francji i Niemiec podkreślili w niedzielnym oświadczeniu, że są "skonsternowani atakami rakietowymi na oślep i dysproporcjonalnymi Iranu przeciwko państwom regionu".

"Podejmiemy kroki w celu ochrony naszych interesów i interesów naszych sojuszników w regionie, potencjalnie wystrzeliwując rakiety i drony w kierunku ich źródła" - oświadczyli przywódcy tzw. E-3 w swoim komunikacie.

"Uzgodniliśmy, że będziemy współpracować w tej sprawie ze Stanami Zjednoczonymi i sojusznikami w regionie" - dodano.

Ataki Iranu na Bliskim Wschodzie

W wyniku prowadzonych od soboty ataków USA i Izraela na Iran zginął najwyższy przywódca kraju, ajatollah Ali Chamenei. W odwecie Iran rozpoczął naloty na cele w Zatoce Perskiej, od Zjednoczonych Emiratów Arabskich po Bahrajn, uszkadzając budynki, zakłócając funkcjonowanie lotnisk i dostawy ropy naftowej. Przeprowadził też uderzenia na cele w Izraelu.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Atak na Iran i odwet reżimu. Pokazujemy na mapach

Atak na Iran i odwet reżimu. Pokazujemy na mapach

Polacy utknęli w Dubaju. "Nie wiemy, co nas czeka"

Polacy utknęli w Dubaju. "Nie wiemy, co nas czeka"

Opracowała Aleksandra Sapeta

