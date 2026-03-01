Gotowi, by "podjąć kroki w celu obrony". Oświadczenie Francji, Wielkiej Brytanii i Niemiec

Skutki nalotów na siedzibę irańskiego przywódcy w Teheranie - wideo bez dźwięku Źródło: Reuters/Vantor

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Przywódcy Wielkiej Brytanii, Francji i Niemiec podkreślili w niedzielnym oświadczeniu, że są "skonsternowani atakami rakietowymi na oślep i dysproporcjonalnymi Iranu przeciwko państwom regionu".

"Podejmiemy kroki w celu ochrony naszych interesów i interesów naszych sojuszników w regionie, potencjalnie wystrzeliwując rakiety i drony w kierunku ich źródła" - oświadczyli przywódcy tzw. E-3 w swoim komunikacie.

"Uzgodniliśmy, że będziemy współpracować w tej sprawie ze Stanami Zjednoczonymi i sojusznikami w regionie" - dodano.

Ataki Iranu na Bliskim Wschodzie

W wyniku prowadzonych od soboty ataków USA i Izraela na Iran zginął najwyższy przywódca kraju, ajatollah Ali Chamenei. W odwecie Iran rozpoczął naloty na cele w Zatoce Perskiej, od Zjednoczonych Emiratów Arabskich po Bahrajn, uszkadzając budynki, zakłócając funkcjonowanie lotnisk i dostawy ropy naftowej. Przeprowadził też uderzenia na cele w Izraelu.

Opracowała Aleksandra Sapeta

OGLĄDAJ: TVN24 HD