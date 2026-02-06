Na noc zamkną przejścia graniczne. To odpowiedź na działania Rosji

Gość TVN24 BiS Artur Kuczmowski przypomina o incydentach na granicy Estonii z Rosją Źródło: TVN24 BiS

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

W czwartek władze Estonii zdecydowały, że przejścia graniczne w Luhama i Koidula na południowym wschodzie kraju zostaną zamknięte dla ruchu nocnego 24 lutego - w czwartą rocznicę rozpoczęcia zbrojnej napaści Rosji na Ukrainę.

Ostatnie działania Rosji wymagają reorganizacji naszych środków i zasobów w celu ochrony granicy wschodniej – oświadczył premier Kristen Michal.

Decyzja jest tymczasowa i początkowo będzie obowiązywać przez trzy miesiące. Jak poinformowano w komunikacie, po upływie tego czasu Tallin ma dokonać ponownego przeglądu sytuacji bezpieczeństwa.

Incydenty na granicy Estonii z Rosją

Decyzja władz Estonii ma ścisły związek z ostatnimi incydentami granicznymi. Pod koniec ubiegłego roku rosyjscy strażnicy przekroczyli linię kontrolną na rzece Narwie i zeszli na falochron znajdujący się po estońskiej stronie. Inne zdarzenie, z jesieni ubiegłego roku z udziałem grupy umundurowanych, uzbrojonych i zamaskowanych mężczyzn, miało miejsce w rejonie miejscowości Saatse.

Odkąd Finlandia całkowicie zamknęła granicę z Rosją pod koniec grudnia 2023 roku, podróż przez Estonię jest najkrótszą drogą na wschód dla obywateli i przewoźników z wielu innych krajów. W 2025 r. w Luhama blisko 240 tys. osób przekroczyło granicę, a w Koidula prawie 214 tys. Większość przemieszczających się to obywatele państw członkowskich UE oraz Rosjanie.

OGLĄDAJ: TVN24 HD

Opracował Mikołaj Stępień/ads