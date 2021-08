Alar Karis wybrany na prezydenta Estonii

Alar Karis został wybrany przez estoński parlament prezydentem kraju. Był jedynym nominowanym kandydatem na urząd głowy państwa, ale większość 2/3 głosów otrzymał dopiero podczas drugiej tury głosowania. Dzień wcześniej zabrakło mu pięciu głosów. Karis, deklarujący przywiązanie do wartości liberalno-konserwatywnych, zastąpi w październiku obecną prezydent Kersti Kaljulaid.

Jak podano w komunikacie Zgromadzenia Państwowego (Riigikogu) głosowało na niego 72 deputowanych w 101-osobowym parlamencie. Podczas pierwszej tury, która odbyła się w poniedziałek, zebrał 63 głosy (wymagana większość to 68).

We wtorek klub parlamentarny partii Socjaldemokratycznej (SDE) zarekomendował swoim członkom - jak przekazano – "ze względu na obecną sytuację polityczną" wsparcie Karisa, tak aby proces wyborczy zakończył się w parlamencie (w przeciwnym wypadku przeszedłby na poziom Kolegium Elektorskiego, złożonego z deputowanych oraz przedstawicieli samorządów lokalnych).

Prezydent konserwatysta

Pytany przed wyborami przez lokalne media o poglądy i możliwe przyszłe działania jako głowa państwa odpowiedział, że jest przywiązany do wartości konserwatywnych – kultury oraz języka. - Estonia powinna być inteligentnym i wykształconym narodem – mówił w programie telewizji publicznej ERR. Wskazał przy tym na wyniki międzynarodowych testów szkolnych PISA, w których młodzi Estończycy w ostatnich edycjach rankingu zajmowali pierwsze i czołowe miejsca.

Podkreślił także – odnosząc się do swojej kariery zawodowej – wagę wykształcenia, nauki oraz innowacji. Karis wcześniej był rektorem Uniwersytetu w Tartu. Zaznaczył jednak, że przejście całego systemu edukacji wyłącznie na język estoński "z dnia na dzień nie jest możliwe, ani też racjonalne". To jeden z najbardziej kontrowersyjnych problemów w kraju (w tej liczącej ok. 1,3 mln mieszkańców byłej republice radzieckiej około jednej czwartej mieszkańców kraju jest rosyjskojęzycznych). Brakuje nauczycieli, brakuje motywacji, otoczenie nie jest sprzyjające – argumentował.