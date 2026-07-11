Zanim Haalanda nazwano "Potworem". Dziewięć goli w meczu, na polskiej ziemi

Jak Erling Haaland został gwiazdą. Tu na zdjęciu z 2019 roku, w czasie MŚ U-20 rozgrywanych w Polsce

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- Marzyłem o tym, by wprowadzić Norwegię do mistrzostw świata. O pokonaniu Brazylii marzyć nie śmiałem. Muszę się uszczypnąć, żeby uwierzyć w to, co się stało - komentował Erling Haaland wygraną 2:1 z Canarinhos w 1/8 turnieju. Obie bramki zdobył on.

- Brakuje mi słów, wszystkim w drużynie ich brakuje - stwierdził asystujący przy tych golach Andreas Schjelderup. I z rozbrajającą szczerością przyznał: - Cieszymy się, że jest Norwegiem i gra dla nas, nie przeciwko nam.

A to nie koniec historii z wyeliminowaniem Brazylii z mundialu. Wywiad udzielany po meczu jednej z telewizji przerwał Haalandowi najlepszy z pokonanych, Vinicius Junior - uchodzący za zadufanego w sobie aroganta. Docenił klasę rywala, zatrzymał się, by serdecznie Norwegowi pogratulować.