Eric Zemmour startuje w wyborach. "Już nie czas reformować Francję, ale ją ratować"

Eric Zemmour, prawicowy publicysta i autor wielu książek, ogłosił start w wyborach prezydenckich we Francji. - Podobnie jak wy, postanowiłem wziąć swój los w swoje ręce - powiedział w nagraniu wideo opublikowanym w mediach społecznościowych. Wybory odbędą się w kwietniu 2022 roku.

Zwracając się do potencjalnych wyborców zwrotem "Moi drodzy rodacy" publicysta przekazał, że "podobnie jak oni, postanowił wziąć swój los w swoje ręce". - Już nie czas reformować Francję, ale ją ratować. Postanowiłem kandydować na prezydenta. Niech żyje Francja! - podkreślił Zemmour.

Główny rywal Marine Le Pen

Publicysta stwierdził w nagraniu, że Francuzi mają "poczucie wywłaszczenia". - Czujesz, że nie jesteś już w kraju, który znasz. (...) To nie kraj Joanny d'Arc czy Ludwika XIV, kraj Bonapartego i generała de Gaulle'a (...). Francja to już nie Francja i wszyscy to zauważyli – oświadczył przy ujęciach na wideo ukazujących kobiety z chustami na głowie, czarnoskórych mężczyzn w metrze i bójek utrwalonych przez kamery przemysłowe.