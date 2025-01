Miliarder Elon Musk opublikował wpis, w którym stwierdził, że lider partii Reform UK Nigel Farage powinien odejść ze stanowiska. To, jak zwraca uwagę Reuters, nagłe wycofanie poparcia dla polityka kojarzonego szerzej przede wszystkim z brexitem i kolejny raz, kiedy wpływowy biznesmen otwarcie ingeruje w europejską politykę.

Musk napisał, że prawicowa partia Reform UK potrzebuje nowego lidera, bo "Farage nie ma tego czegoś". Reuters zwraca uwagę, że miliarder opublikował wpis, choć kilka godzin wcześniej opisał brytyjskiego polityka jako swego przyjaciela i chwalił partię Reform UK, a w grudniu pozostał do zdjęć z Farage'm, co było odczytywane jako wyraz poparcia dla brytyjskiego polityka.

Rozmowy o przekazaniu darowizny

Jeszcze przed niedzielnym wpisem wzywającym jednego z głównych orędowników brexitu do opuszczenia stanowiska - Farage podkreślał, że prowadzi z Muskiem rozmowy na temat przekazania przez miliardera darowizny na rzecz Reform UK. Jak przypomina Reuters, miało to pomóc partii Farage'a na rzucenie rękawicy dominującym w Wielkiej Brytanii partiom - Pracy i Konserwatywnej.

"Cóż, to niespodzianka! Elon jest niezwykłą osobą, ale obawiam się, że w tej kwestii się nie zgadzam. Nadal uważam, że Tommy Robinson nie nadaje się do Reform UK i nigdy nie wyrzeknę się swoich zasad".

Krytyka premiera

Ostatnio założyciel Tesli poparł apele o przeprowadzenie brytyjskiego dochodzenia w sprawie postępowania w sprawie gwałtów dokonywanych przez mężczyzn pochodzenia pakistańskiego na nieletnich dziewczętach przez prokuraturę rządową, którą wcześniej kierował Starmer. Dochodzenie z 2014 r. wykazało, że co najmniej 1400 dzieci padło ofiarą przemocy seksualnej w znajdującym się w północnej Anglii Rotherham. Do przestępstw miało dochodzić w latach 1997–2013.

Brytyjski The Times przekazał, że szef brytyjskiego rządu odniósł się do krytyki podczas konferencji prasowej w ubiegłym tygodniu. Starmer mówił, że w 2013 roku zreformował sposób, w jaki prokuratura analizowała przypadki molestowania dzieci i dzięki temu ułatwił ściganie pedofilii i pociągania do odpowiedzialności sprawców. Gazeta zwróciła jednak uwagę, że premier nie skrytykował bezpośrednio Muska. Zdaniem brytyjskich dziennikarzy, premier Wielkiej Brytanii nie chce tego robić ze względu na bardzo dobre relacje miliardera z Donaldem Trumpem.