Gwałtowne zamieszki w więzieniu. Kilkadziesiąt ofiar śmiertelnych

Zamieszki w zakładzie karnym w Ekwadorze (wrzesień 2025 ) Źródło: Reuters

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Po zamieszkach agencja więziennictwa SNAI opublikowała oświadczenie, z którego wynika, że 27 więźniów zmarło w wyniku uduszenia. Nie podano żadnych innych szczegółów. Wcześniej w niedzielę SNAI poinformowała o czterech zgonach w tym samym więzieniu w oddzielnym incydencie, który został opanowany przez policję.

Policjanci przed więzieniem w Ekwadorze Źródło: LUIS SUAREZ/AFP/East News

Zamieszki w zakładach karnych

W ostatnich latach Ekwador boryka się z częstymi wybuchami niepokojów w zakładach karnych, gdzie od 2021 roku zginęło około 500 osób. Rząd prezydenta Daniela Noboi, który zapowiedział walkę z przestępczością, przypisuje te starcia kartelom narkotykowym. Obwinia je o walkę o dominację i kontrolę terytorialną.

We wrześniu w zamieszkach wywołanych walkami gangów w tym samym więzieniu zginęło 14 osób, a 14 zostało rannych. Kilka dni później w zamieszkach więziennych w północnym mieście Esmeraldas, niedaleko granicy z Kolumbią, zginęło kolejnych 17 osób.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ: Brutalne starcia w więzieniu. 14 ofiar śmiertelnych

Położenie Ekwadoru - między Kolumbią i Peru, które uchodzą za dwóch głównych eksporterów kokainy na świecie - sprawia, że w kraju dochodzi do częstych walk między organizacjami przestępczymi. Te starcia mają często bardzo brutalny przebieg.

Według danych rządowych, przytaczanych przez AFP, ponad 70 procent całej produkowanej na świecie kokainy przechodzi obecnie przez ekwadorskie porty.

OGLĄDAJ: "Ziobro nie uciekł, komunikuje się z opinią publiczną"