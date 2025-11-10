Logo strona główna
Świat

Gwałtowne zamieszki w więzieniu. Kilkadziesiąt ofiar śmiertelnych

EN_01666873_0333 (1)
Zamieszki w zakładzie karnym w Ekwadorze (wrzesień 2025 )
Źródło: Reuters
W niedzielę w więzieniu w południowo-zachodnim Ekwadorze doszło do gwałtownych zamieszek. Zginęło co najmniej 31 więźniów.

Po zamieszkach agencja więziennictwa SNAI opublikowała oświadczenie, z którego wynika, że 27 więźniów zmarło w wyniku uduszenia. Nie podano żadnych innych szczegółów. Wcześniej w niedzielę SNAI poinformowała o czterech zgonach w tym samym więzieniu w oddzielnym incydencie, który został opanowany przez policję.

Policjanci przed więzieniem w Ekwadorze
Policjanci przed więzieniem w Ekwadorze
Źródło: LUIS SUAREZ/AFP/East News

Zamieszki w zakładach karnych

W ostatnich latach Ekwador boryka się z częstymi wybuchami niepokojów w zakładach karnych, gdzie od 2021 roku zginęło około 500 osób. Rząd prezydenta Daniela Noboi, który zapowiedział walkę z przestępczością, przypisuje te starcia kartelom narkotykowym. Obwinia je o walkę o dominację i kontrolę terytorialną.

We wrześniu w zamieszkach wywołanych walkami gangów w tym samym więzieniu zginęło 14 osób, a 14 zostało rannych. Kilka dni później w zamieszkach więziennych w północnym mieście Esmeraldas, niedaleko granicy z Kolumbią, zginęło kolejnych 17 osób.

Brutalne starcia w więzieniu. 14 ofiar śmiertelnych
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Brutalne starcia w więzieniu. 14 ofiar śmiertelnych

Położenie Ekwadoru - między Kolumbią i Peru, które uchodzą za dwóch głównych eksporterów kokainy na świecie - sprawia, że w kraju dochodzi do częstych walk między organizacjami przestępczymi. Te starcia mają często bardzo brutalny przebieg.

Według danych rządowych, przytaczanych przez AFP, ponad 70 procent całej produkowanej na świecie kokainy przechodzi obecnie przez ekwadorskie porty.

Autorka/Autor: FC/ads

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: LUIS SUAREZ/AFP/East News

