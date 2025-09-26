Kolejny tragiczny dzień zamieszek w zakładzie karnym. Co najmniej 17 ofiar

Zamieszki w zakładzie karnym w Ekwadorze Źródło: Reuters

Władze przekazały, że obecnie trwają czynności wyjaśniające okoliczności zamieszek w zakładzie karnym. Według doniesień agencji AFP chodzi o rywalizację gangów narkotykowych.

Kilkanaście ciał zostało znalezionych w dwóch blokach więziennych. Co najmniej dwa z nich były pozbawione głowy - podała AFP.

To drugie tego typu zdarzenie w Ekwadorze w ciągu zaledwie kilku dni. W poniedziałek policja w miejscowości Machala w południowo-zachodniej części kraju poinformowała, że 14 osób - w tym strażnik - zginęło, a drugie tyle zostało rannych w wyniku starć gangów w miejscowym więzieniu.

Zamieszki w zakładach karnych

W ostatnich latach Ekwador boryka się z częstymi wybuchami niepokojów w zakładach karnych, gdzie od 2021 roku zginęło około 500 osób. Rząd prezydenta Daniela Noboi, który zapowiedział walkę z przestępczością, przypisuje te starcia kartelom narkotykowym.

Położenie Ekwadoru - między Kolumbią i Peru, które uchodzą za dwóch głównych eksporterów kokainy na świecie - sprawia, że w kraju dochodzi do częstych walk między organizacjami przestępczymi. Te starcia mają często bardzo brutalny przebieg.

Według danych rządowych, przytaczanych przez AFP, ponad 70 procent całej produkowanej na świecie kokainy przechodzi obecnie przez ekwadorskie porty.

