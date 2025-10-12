Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Na żywo
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

W tym miejscu stała fabryka amunicji. Zdjęcia z orbity pokazują skalę zniszczeń

Zdjęcie satelitarne miejsca eksplozji fabryki amunicji w Tennessee
Zdjęcia satelitarne ukazujące fabrykę amunicji w stanie Tennessee sprzed i po eksplozji
Źródło: Reuters/Vantor
Reuters opublikował zdjęcia satelitarne ukazujące fabrykę amunicji w stanie Tennessee w USA sprzed i po ogromnej eksplozji, do której doszło w piątek. W tragicznym zdarzeniu zginęło kilkanaście osób.

W piątek doszło do eksplozji w fabryce amunicji firmy Accurate Energetic Systems około 100 kilometrów na południowy zachód od Nashville, stolicy stanu Tennessee. Potwierdzono śmierć 16 osób.

Reuters opublikował zdjęcia satelitarne firmy Vantor, na których widać kompleks fabryki sprzed i po wybuchu. Można na nich zobaczyć, że z obiektu prawie nic nie zostało.

Eksplozja w fabryce amunicji

Śledczy nadal wyjaśniają przyczyny eksplozji. Przeszukanie terenu utrudnia obecność materiałów wybuchowych.

Zakład Accurate Energetic Systems produkował i badał wojskowe materiały wybuchowe, w tym plastyczny C4, miny lądowe. Otrzymał wiele kontraktów od amerykańskiej armii i marynarki wojennej

Eksplozja w Tennessee
Eksplozja w Tennessee
Eksplozja w Tennessee
Źródło: CNN
Eksplozja w Tennessee
Eksplozja w Tennessee
Źródło: CNN
Eksplozja w Tennessee
Eksplozja w Tennessee
Źródło: CNN
Eksplozja w Tennessee
Eksplozja w Tennessee
Źródło: CNN
Eksplozja w Tennessee
Eksplozja w Tennessee
Źródło: CNN
Eksplozja w Tennessee
Eksplozja w Tennessee
Źródło: CNN
OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: sz/ads

Źródło: Reuters, PAP

Źródło zdjęcia głównego: Reuters/Vantor

Udostępnij:
TAGI:
USApożar
Czytaj także:
Całodobowy sklep monopolowy
Łomianki, Legionowo, Sulejówek, Grójec. Coraz więcej gmin z nocną prohibicją
WARSZAWA
Ulewne deszcze w Meksyku
Ulice jak rwące potoki. Zginęło ponad 40 osób
METEO
Potrącenie na Marymonckiej
23 osoby zginęły od początku roku w wypadkach w Warszawie
WARSZAWA
Rodziny i bliscy izraelskich zakładników przetrzymywanych przez Hamas w Strefie Gazy (2 sierpnia, Tel Awiw)
Zaczną zwalniać zakładników. Hamas potwierdza
Świat
toskania wlochy shutterstock_315689663
Oferują 20 tysięcy euro za przeprowadzkę
BIZNES
imageTitle
Przewidywany skład Polski na mecz z Litwą
EUROSPORT
emerytka emeryt kupon lotto senior shutterstock_1464157709
Padła szóstka w Lotto
BIZNES
imageTitle
Szczególny wieczór Alby. Messi już może zacząć za nim tęsknić
EUROSPORT
Filip Turek
Rasistowskie wpisy potencjalnego szefa MSZ. Babisz żąda wyjaśnień
Świat
imageTitle
Propalestyńskie protesty i starcia z policją przed meczem. 22 osoby zatrzymane
EUROSPORT
BHDP_NA-35SA_CA_ HELICOPTER CRASH _ec0ac8f6-d88e-449c-a3ff-9c528f51bb76-0002
Katastrofa śmigłowca. Nagranie
Świat
imageTitle
Sabalence puściły nerwy. Była o krok od dyskwalifikacji
EUROSPORT
Burza Alice w Hiszpanii
Ulice zalane w ciągu kilku minut. Nadciągają kolejne ulewy
METEO
Szpital w Szarm el-Szejk, Egipt
Wypadek w Szarm el-Szejk. Ofiary to katarscy urzędnicy
Świat
imageTitle
Wszystko pozostanie w rodzinie. Finał dwóch kuzynów
EUROSPORT
imageTitle
Niecodzienny wieczór gwiazd. Rzuty karne marnowali na potęgę
EUROSPORT
Orki atakują łodzie
Orki zaatakowały jacht u wybrzeży Portugalii
METEO
Papież Leon XIV
Apel papieża do "możnych tego świata"
Świat
GettyImages-2219526758
Trump: na to nie pozwolę
Świat
Jared Kushner i Steve Witkoff w Strefie Gazy
Zięć Trumpa i specjalny wysłannik USA pojechali do Strefy Gazy
Świat
Al-Faszir, Sudan
Zaatakowali "z zimną krwią". Nie żyje kilkadziesiąt osób
Świat
Diane Keaton (2018)
Była "nieporównywalna". "Jej duch będzie żył wiecznie"
Kultura i styl
Donald Tusk w Gdyni
Tusk o relokacji migrantów, nowe informacje o zdrowiu Bidena, nie żyje Diane Keaton
TO WARTO WIEDZIEĆ
imageTitle
Nie było polskiej nocy w Rio. Gamrot uduszony, Kowalkiewicz na skraju nokautu
EUROSPORT
Spadnie deszcz
Przed nami kolejny deszczowy dzień
METEO
imageTitle
Hiszpańska dominacja. Włosi też nie zawiedli
EUROSPORT
imageTitle
Bolesna porażka Serbów. Albańczycy prowokowali po golu
EUROSPORT
Policja
Rodzice zgłosili ich zaginięcie. Tragiczny finał poszukiwań
Rzeszów
imageTitle
Pochodzi z Ukrainy, podbija Japonię. Sumoka z innego świata
EUROSPORT
Robert Bąkiewicz na wicu PiS
Bąkiewicz o "wyrywaniu chwastów" i "napalmie". "To czystej wody nienawiść"
Polska

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica