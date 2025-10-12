W tym miejscu stała fabryka amunicji. Zdjęcia z orbity pokazują skalę zniszczeń

Zdjęcia satelitarne ukazujące fabrykę amunicji w stanie Tennessee sprzed i po eksplozji Źródło: Reuters/Vantor

W piątek doszło do eksplozji w fabryce amunicji firmy Accurate Energetic Systems około 100 kilometrów na południowy zachód od Nashville, stolicy stanu Tennessee. Potwierdzono śmierć 16 osób.

Reuters opublikował zdjęcia satelitarne firmy Vantor, na których widać kompleks fabryki sprzed i po wybuchu. Można na nich zobaczyć, że z obiektu prawie nic nie zostało.

Eksplozja w fabryce amunicji

Śledczy nadal wyjaśniają przyczyny eksplozji. Przeszukanie terenu utrudnia obecność materiałów wybuchowych.

Zakład Accurate Energetic Systems produkował i badał wojskowe materiały wybuchowe, w tym plastyczny C4, miny lądowe. Otrzymał wiele kontraktów od amerykańskiej armii i marynarki wojennej

