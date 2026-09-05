Świat Eksplozja w bazie wojskowej w Boliwii. Nagranie Oprac. Adrian Wróbel |

Eksplozja w bazie wojskowej w Boliwii Źródło wideo: Reuters, Red Siglo XXI Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/STRINGER

Posłuchaj artykułu Czyta lektor AI Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link Dodaj do preferowanych źródeł w Google Dodaj nas do listy preferowanych źródeł w Google, aby nasze materiały częściej pojawiały się w Twoich wynikach wyszukiwania.

Minister obrony Ernesto Justiniano w mediach społecznościowych poinformował, że do piątkowej eksplozji doszło w miejscowości Viacha w departamencie La Paz, gdzie przechowywano sprzęt pirotechniczny.

Bilans ofiar wybuchu w bazie wojskowej

Zginęło od 10 do 15 osób - poinformowała stację telewizyjną Noticias Bolivision lokalna dyrektor do spraw zdrowia Rita Nebraska. Władze przekazały też informacje o 58 osobach rannych, w tym 52 cywilach i sześciu żołnierzach.

"Pojawiają się wstępne doniesienia o możliwych ofiarach śmiertelnych, ale chcę być odpowiedzialny. Nie podamy liczby ofiar śmiertelnych, dopóki te informacje nie zostaną w pełni potwierdzone" - przekazał szef boliwijskiego MON.

Przyczyna eksplozji jest badana. Agencja Reuters publikuje nagranie z momentu wybuchu, które zarejestrował jeden ze świadków.