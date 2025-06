Ogień rozświetlił nocne niebo. Eksplozja Starshipa Źródło: 2025 Cable News Network All Rights Reserved

Podczas konferencji prasowej 25 czerwca prezydentka Meksyku Claudia Sheinbaum poinformowała, że jej rząd pracuje nad pozwem przeciwko firmie SpaceX należącej do Elona Muska, wskazując na "zanieczyszczenie" środowiska po eksplozji rakiety Starship blisko granicy z Meksykiem.

Władze kraju zwracają uwagę na problem zanieczyszczenia plaż Zatoki Meksykańskiej szczątkami, które powstały po wybuchu. Twierdzą, że stanowi to zagrożenie dla zwierząt. Jak powiedział Sheinbaum, meksykańscy urzędnicy przeprowadzają "kompleksowy przegląd" wpływu na środowisko startów rakiet w sąsiednim stanie Tamaulipas.

Zanieczyszczenie środowiska po testach rakiety

19 czerwca należąca do firmy SpaceX megarakieta Starship eksplodowała podczas rutynowego testu na terenie centrum lotów kosmicznych w Starbase w Teksasie. Przyczyną eksplozji mogła być awaria zbiornika na azot - przekazał w mediach społecznościowych Elon Musk. Wcześniej do eksplozji rakiety Starship doszło 27 maja. Na plażach znajdują się zanieczyszczenia po obu.

SpaceX Debris Litters Beaches 🚀 Rocket parts from SpaceX's latest starship test are washing up on Mexican beaches, threatening wildlife.

Jeśli pozew zostanie złożony, będzie kolejnym prawnym starciem między rządem Meksyku a amerykańską korporacją. W maju rząd poinformował, że pozwał firmę Google za zmianę w aplikacji Mapy "Zatoki Meksykańskiej" na "Zatokę Amerykańską", co zlecił firmie prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump.

Decyzja mimo sprzeciwu obrońców środowiska

Federalna Administracja Lotnictwa (FAA) w maju zezwoliła na zwiększenie liczby corocznych startów rakiet z pięciu do dwudziestu pięciu stwierdzając, że nie wpłynie to negatywnie na środowisko. Jak donosi "The Guardian", decyzję tę wydano mimo sprzeciwu obrońców środowiska, którzy ostrzegali, że testy mogą zaszkodzić okolicznym ptakom i żółwiom.

Starship to potężna, dwustopniowa rakieta, mierząca ponad 120 metrów długości, największa, jaką dotąd zaprojektowano. Jej pierwszy stopień to booster (moduł nośny) Super Heavy, a drugi to statek kosmiczny Starship. W założeniu rakieta ma wynosić na orbitę największe ładunki. Według Elona Muska ma być też pojazdem, który zabierze ludzi na Księżyc w ramach misji Artemis III. Jeszcze w maju miliarder zapowiadał, że w tym roku Starship - a nie tylko jego booster - będzie w stanie bezpiecznie wylądować na Ziemi.